Всего трейдов:
4 661
Прибыльных трейдов:
3 309 (70.99%)
Убыточных трейдов:
1 352 (29.01%)
Лучший трейд:
1 373.90 USD
Худший трейд:
-383.35 USD
Общая прибыль:
24 758.39 USD (842 910 pips)
Общий убыток:
-12 983.45 USD (546 805 pips)
Макс. серия выигрышей:
87 (378.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 438.52 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
83.10%
Макс. загрузка депозита:
39.00%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.68
Длинных трейдов:
2 323 (49.84%)
Коротких трейдов:
2 338 (50.16%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
2.53 USD
Средняя прибыль:
7.48 USD
Средний убыток:
-9.60 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-132.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 074.29 USD (7)
Прирост в месяц:
1.61%
Годовой прогноз:
19.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.59 USD
Максимальная:
1 216.46 USD (6.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.97% (1 216.46 USD)
По эквити:
79.29% (17 118.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|1978
|NZDCAD+
|1926
|AUDNZD+
|757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|5.3K
|NZDCAD+
|4.8K
|AUDNZD+
|1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|183K
|NZDCAD+
|123K
|AUDNZD+
|-9.4K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Лучший трейд: +1 373.90 USD
Худший трейд: -383 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +378.76 USD
Макс. убыток в серии: -132.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADER-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
U571 EA
