Xiaodi Zhang

U571 EA

Xiaodi Zhang
0 отзывов
Надежность
90 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 78%
STARTRADER-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 661
Прибыльных трейдов:
3 309 (70.99%)
Убыточных трейдов:
1 352 (29.01%)
Лучший трейд:
1 373.90 USD
Худший трейд:
-383.35 USD
Общая прибыль:
24 758.39 USD (842 910 pips)
Общий убыток:
-12 983.45 USD (546 805 pips)
Макс. серия выигрышей:
87 (378.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 438.52 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
83.10%
Макс. загрузка депозита:
39.00%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.68
Длинных трейдов:
2 323 (49.84%)
Коротких трейдов:
2 338 (50.16%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
2.53 USD
Средняя прибыль:
7.48 USD
Средний убыток:
-9.60 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-132.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 074.29 USD (7)
Прирост в месяц:
1.61%
Годовой прогноз:
19.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.59 USD
Максимальная:
1 216.46 USD (6.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.97% (1 216.46 USD)
По эквити:
79.29% (17 118.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD+ 1978
NZDCAD+ 1926
AUDNZD+ 757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD+ 5.3K
NZDCAD+ 4.8K
AUDNZD+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD+ 183K
NZDCAD+ 123K
AUDNZD+ -9.4K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 373.90 USD
Худший трейд: -383 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +378.76 USD
Макс. убыток в серии: -132.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADER-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

U571 EA
Нет отзывов
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 02:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
U571 EA
50 USD в месяц
78%
0
0
USD
27K
USD
90
100%
4 661
70%
83%
1.90
2.53
USD
79%
1:500
