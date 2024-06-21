シグナルセクション
Xiaodi Zhang

U571 EA

Xiaodi Zhang
レビュー0件
信頼性
90週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 78%
STARTRADER-Live2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 663
利益トレード:
3 310 (70.98%)
損失トレード:
1 353 (29.02%)
ベストトレード:
1 373.90 USD
最悪のトレード:
-383.35 USD
総利益:
24 759.78 USD (843 012 pips)
総損失:
-12 984.64 USD (546 924 pips)
最大連続の勝ち:
87 (378.76 USD)
最大連続利益:
1 438.52 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
83.10%
最大入金額:
39.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.68
長いトレード:
2 323 (49.82%)
短いトレード:
2 340 (50.18%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
2.53 USD
平均利益:
7.48 USD
平均損失:
-9.60 USD
最大連続の負け:
10 (-132.23 USD)
最大連続損失:
-1 074.29 USD (7)
月間成長:
1.34%
年間予想:
19.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.59 USD
最大の:
1 216.46 USD (6.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.97% (1 216.46 USD)
エクイティによる:
79.29% (17 118.94 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD+ 1980
NZDCAD+ 1926
AUDNZD+ 757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD+ 5.3K
NZDCAD+ 4.8K
AUDNZD+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD+ 183K
NZDCAD+ 123K
AUDNZD+ -9.4K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 373.90 USD
最悪のトレード: -383 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +378.76 USD
最大連続損失: -132.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADER-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

U571 EA
レビューなし
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 02:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
