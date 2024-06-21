- 成長
トレード:
4 663
利益トレード:
3 310 (70.98%)
損失トレード:
1 353 (29.02%)
ベストトレード:
1 373.90 USD
最悪のトレード:
-383.35 USD
総利益:
24 759.78 USD (843 012 pips)
総損失:
-12 984.64 USD (546 924 pips)
最大連続の勝ち:
87 (378.76 USD)
最大連続利益:
1 438.52 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
83.10%
最大入金額:
39.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.68
長いトレード:
2 323 (49.82%)
短いトレード:
2 340 (50.18%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
2.53 USD
平均利益:
7.48 USD
平均損失:
-9.60 USD
最大連続の負け:
10 (-132.23 USD)
最大連続損失:
-1 074.29 USD (7)
月間成長:
1.34%
年間予想:
19.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.59 USD
最大の:
1 216.46 USD (6.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.97% (1 216.46 USD)
エクイティによる:
79.29% (17 118.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|1980
|NZDCAD+
|1926
|AUDNZD+
|757
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD+
|5.3K
|NZDCAD+
|4.8K
|AUDNZD+
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD+
|183K
|NZDCAD+
|123K
|AUDNZD+
|-9.4K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
ベストトレード: +1 373.90 USD
最悪のトレード: -383 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +378.76 USD
最大連続損失: -132.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADER-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
