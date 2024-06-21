SegnaliSezioni
Xiaodi Zhang

U571 EA

Xiaodi Zhang
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 69%
STARTRADER-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 082
Profit Trade:
2 886 (70.70%)
Loss Trade:
1 196 (29.30%)
Best Trade:
1 373.90 USD
Worst Trade:
-383.35 USD
Profitto lordo:
22 665.67 USD (745 270 pips)
Perdita lorda:
-12 310.36 USD (515 005 pips)
Vincite massime consecutive:
87 (378.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 438.52 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
83.27%
Massimo carico di deposito:
39.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.51
Long Trade:
1 983 (48.58%)
Short Trade:
2 099 (51.42%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
2.54 USD
Profitto medio:
7.85 USD
Perdita media:
-10.29 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-132.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 074.29 USD (7)
Crescita mensile:
1.21%
Previsione annuale:
15.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.59 USD
Massimale:
1 216.46 USD (6.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.97% (1 216.46 USD)
Per equità:
79.29% (17 118.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 1700
NZDCAD+ 1625
AUDNZD+ 757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 4.6K
NZDCAD+ 4K
AUDNZD+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 138K
NZDCAD+ 103K
AUDNZD+ -9.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 373.90 USD
Worst Trade: -383 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +378.76 USD
Massima perdita consecutiva: -132.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADER-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

U571 EA
Non ci sono recensioni
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 02:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
U571 EA
50USD al mese
69%
0
0
USD
25K
USD
77
100%
4 082
70%
83%
1.84
2.54
USD
79%
1:500
Copia

