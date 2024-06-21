SinaisSeções
Xiaodi Zhang

U571 EA

Xiaodi Zhang
Confiabilidade
90 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 78%
STARTRADER-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 663
Negociações com lucro:
3 310 (70.98%)
Negociações com perda:
1 353 (29.02%)
Melhor negociação:
1 373.90 USD
Pior negociação:
-383.35 USD
Lucro bruto:
24 759.78 USD (843 012 pips)
Perda bruta:
-12 984.64 USD (546 924 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
87 (378.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 438.52 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
83.10%
Depósito máximo carregado:
39.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.68
Negociações longas:
2 323 (49.82%)
Negociações curtas:
2 340 (50.18%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
2.53 USD
Lucro médio:
7.48 USD
Perda média:
-9.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-132.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 074.29 USD (7)
Crescimento mensal:
1.61%
Previsão anual:
19.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.59 USD
Máximo:
1 216.46 USD (6.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.97% (1 216.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
79.29% (17 118.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD+ 1980
NZDCAD+ 1926
AUDNZD+ 757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD+ 5.3K
NZDCAD+ 4.8K
AUDNZD+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD+ 183K
NZDCAD+ 123K
AUDNZD+ -9.4K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 373.90 USD
Pior negociação: -383 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +378.76 USD
Máxima perda consecutiva: -132.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADER-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

U571 EA
Sem comentários
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 02:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
