Xiaodi Zhang

U571 EA

Xiaodi Zhang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
90 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 79%
STARTRADER-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 671
Gewinntrades:
3 315 (70.96%)
Verlusttrades:
1 356 (29.03%)
Bester Trade:
1 373.90 USD
Schlechtester Trade:
-383.35 USD
Bruttoprofit:
24 776.75 USD (843 882 pips)
Bruttoverlust:
-12 992.07 USD (547 444 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
87 (378.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 438.52 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
83.10%
Max deposit load:
39.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
9.69
Long-Positionen:
2 323 (49.73%)
Short-Positionen:
2 348 (50.27%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
2.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-132.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 074.29 USD (7)
Wachstum pro Monat :
1.36%
Jahresprognose:
16.56%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.59 USD
Maximaler:
1 216.46 USD (6.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.97% (1 216.46 USD)
Kapital:
79.29% (17 118.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD+ 1988
NZDCAD+ 1926
AUDNZD+ 757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD+ 5.3K
NZDCAD+ 4.8K
AUDNZD+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD+ 184K
NZDCAD+ 123K
AUDNZD+ -9.4K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 373.90 USD
Schlechtester Trade: -383 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +378.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -132.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADER-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

U571 EA
Keine Bewertungen
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 02:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
