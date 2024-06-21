- 成长
交易:
4 661
盈利交易:
3 309 (70.99%)
亏损交易:
1 352 (29.01%)
最好交易:
1 373.90 USD
最差交易:
-383.35 USD
毛利:
24 758.39 USD (842 910 pips)
毛利亏损:
-12 983.45 USD (546 805 pips)
最大连续赢利:
87 (378.76 USD)
最大连续盈利:
1 438.52 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
83.10%
最大入金加载:
39.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.68
长期交易:
2 323 (49.84%)
短期交易:
2 338 (50.16%)
利润因子:
1.91
预期回报:
2.53 USD
平均利润:
7.48 USD
平均损失:
-9.60 USD
最大连续失误:
10 (-132.23 USD)
最大连续亏损:
-1 074.29 USD (7)
每月增长:
1.61%
年度预测:
19.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.59 USD
最大值:
1 216.46 USD (6.97%)
相对跌幅:
结余:
6.97% (1 216.46 USD)
净值:
79.29% (17 118.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|1978
|NZDCAD+
|1926
|AUDNZD+
|757
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|5.3K
|NZDCAD+
|4.8K
|AUDNZD+
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|183K
|NZDCAD+
|123K
|AUDNZD+
|-9.4K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 373.90 USD
最差交易: -383 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +378.76 USD
最大连续亏损: -132.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADER-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
