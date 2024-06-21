SignauxSections
Xiaodi Zhang

U571 EA

Xiaodi Zhang
0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 69%
STARTRADER-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 081
Bénéfice trades:
2 885 (70.69%)
Perte trades:
1 196 (29.31%)
Meilleure transaction:
1 373.90 USD
Pire transaction:
-383.35 USD
Bénéfice brut:
22 664.58 USD (745 109 pips)
Perte brute:
-12 310.36 USD (515 005 pips)
Gains consécutifs maximales:
87 (378.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 438.52 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
83.27%
Charge de dépôt maximale:
39.00%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
8.51
Longs trades:
1 982 (48.57%)
Courts trades:
2 099 (51.43%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
2.54 USD
Bénéfice moyen:
7.86 USD
Perte moyenne:
-10.29 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-132.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 074.29 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.25%
Prévision annuelle:
15.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.59 USD
Maximal:
1 216.46 USD (6.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.97% (1 216.46 USD)
Par fonds propres:
79.29% (17 118.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 1699
NZDCAD+ 1625
AUDNZD+ 757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 4.6K
NZDCAD+ 4K
AUDNZD+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ 138K
NZDCAD+ 103K
AUDNZD+ -9.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 373.90 USD
Pire transaction: -383 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +378.76 USD
Perte consécutive maximale: -132.23 USD

