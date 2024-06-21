SeñalesSecciones
Xiaodi Zhang

U571 EA

Xiaodi Zhang
0 comentarios
Fiabilidad
90 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 78%
STARTRADER-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 663
Transacciones Rentables:
3 310 (70.98%)
Transacciones Irrentables:
1 353 (29.02%)
Mejor transacción:
1 373.90 USD
Peor transacción:
-383.35 USD
Beneficio Bruto:
24 759.78 USD (843 012 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 984.64 USD (546 924 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
87 (378.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 438.52 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
83.10%
Carga máxima del depósito:
39.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.68
Transacciones Largas:
2 323 (49.82%)
Transacciones Cortas:
2 340 (50.18%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
2.53 USD
Beneficio medio:
7.48 USD
Pérdidas medias:
-9.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-132.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 074.29 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.61%
Pronóstico anual:
19.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.59 USD
Máxima:
1 216.46 USD (6.97%)
Reducción relativa:
De balance:
6.97% (1 216.46 USD)
De fondos:
79.29% (17 118.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD+ 1980
NZDCAD+ 1926
AUDNZD+ 757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD+ 5.3K
NZDCAD+ 4.8K
AUDNZD+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD+ 183K
NZDCAD+ 123K
AUDNZD+ -9.4K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 373.90 USD
Peor transacción: -383 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +378.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -132.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADER-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

U571 EA
No hay comentarios
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 02:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
U571 EA
50 USD al mes
78%
0
0
USD
27K
USD
90
100%
4 663
70%
83%
1.90
2.53
USD
79%
1:500
