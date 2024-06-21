- 자본
- 축소
트레이드:
4 679
이익 거래:
3 320 (70.95%)
손실 거래:
1 359 (29.04%)
최고의 거래:
1 373.90 USD
최악의 거래:
-383.35 USD
총 수익:
24 786.98 USD (844 409 pips)
총 손실:
-12 995.91 USD (547 720 pips)
연속 최대 이익:
87 (378.76 USD)
연속 최대 이익:
1 438.52 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
81.98%
최대 입금량:
39.00%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
9.69
롱(주식매수):
2 323 (49.65%)
숏(주식차입매도):
2 356 (50.35%)
수익 요인:
1.91
기대수익:
2.52 USD
평균 이익:
7.47 USD
평균 손실:
-9.56 USD
연속 최대 손실:
10 (-132.23 USD)
연속 최대 손실:
-1 074.29 USD (7)
월별 성장률:
1.10%
연간 예측:
13.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.59 USD
최대한의:
1 216.46 USD (6.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.97% (1 216.46 USD)
자본금별:
79.29% (17 118.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|1991
|NZDCAD+
|1931
|AUDNZD+
|757
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|5.3K
|NZDCAD+
|4.8K
|AUDNZD+
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|184K
|NZDCAD+
|123K
|AUDNZD+
|-9.4K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 373.90 USD
최악의 거래: -383 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +378.76 USD
연속 최대 손실: -132.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADER-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
U571 EA
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
79%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
92
100%
4 679
70%
82%
1.90
2.52
USD
USD
79%
1:500