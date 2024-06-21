시그널섹션
U571 EA

Xiaodi Zhang
0 리뷰
안정성
92
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 79%
STARTRADER-Live2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 679
이익 거래:
3 320 (70.95%)
손실 거래:
1 359 (29.04%)
최고의 거래:
1 373.90 USD
최악의 거래:
-383.35 USD
총 수익:
24 786.98 USD (844 409 pips)
총 손실:
-12 995.91 USD (547 720 pips)
연속 최대 이익:
87 (378.76 USD)
연속 최대 이익:
1 438.52 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
81.98%
최대 입금량:
39.00%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
9.69
롱(주식매수):
2 323 (49.65%)
숏(주식차입매도):
2 356 (50.35%)
수익 요인:
1.91
기대수익:
2.52 USD
평균 이익:
7.47 USD
평균 손실:
-9.56 USD
연속 최대 손실:
10 (-132.23 USD)
연속 최대 손실:
-1 074.29 USD (7)
월별 성장률:
1.10%
연간 예측:
13.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.59 USD
최대한의:
1 216.46 USD (6.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.97% (1 216.46 USD)
자본금별:
79.29% (17 118.94 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD+ 1991
NZDCAD+ 1931
AUDNZD+ 757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD+ 5.3K
NZDCAD+ 4.8K
AUDNZD+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD+ 184K
NZDCAD+ 123K
AUDNZD+ -9.4K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 373.90 USD
최악의 거래: -383 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +378.76 USD
연속 최대 손실: -132.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADER-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

U571 EA
리뷰 없음
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 02:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
