PETER ODHE

Jimohs Wife

PETER ODHE
0 inceleme
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -16%
FXCM-CADReal01
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
308 (90.58%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (9.41%)
En iyi işlem:
21.16 CAD
En kötü işlem:
-166.26 CAD
Brüt kâr:
1 703.23 CAD (121 983 pips)
Brüt zarar:
-1 868.49 CAD (131 322 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (372.04 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
372.04 CAD (72)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
97.92%
Maks. mevduat yükü:
201.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
176 (51.76%)
Satış işlemleri:
164 (48.24%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.49 CAD
Ortalama kâr:
5.53 CAD
Ortalama zarar:
-58.39 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 129.84 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 129.84 CAD (9)
Aylık büyüme:
22.21%
Yıllık tahmin:
269.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
496.69 CAD
Maksimum:
1 194.41 CAD (70.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.01% (1 194.41 CAD)
Varlığa göre:
77.88% (1 305.50 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 340
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -9.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.16 CAD
En kötü işlem: -166 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 72
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +372.04 CAD
Maksimum ardışık zarar: -1 129.84 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-CADReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Account monitoring
İnceleme yok
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.22 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.04 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 08:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 22:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 23:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 00:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
