İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
308 (90.58%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (9.41%)
En iyi işlem:
21.16 CAD
En kötü işlem:
-166.26 CAD
Brüt kâr:
1 703.23 CAD (121 983 pips)
Brüt zarar:
-1 868.49 CAD (131 322 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (372.04 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
372.04 CAD (72)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
97.92%
Maks. mevduat yükü:
201.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
176 (51.76%)
Satış işlemleri:
164 (48.24%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.49 CAD
Ortalama kâr:
5.53 CAD
Ortalama zarar:
-58.39 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 129.84 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 129.84 CAD (9)
Aylık büyüme:
22.21%
Yıllık tahmin:
269.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
496.69 CAD
Maksimum:
1 194.41 CAD (70.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.01% (1 194.41 CAD)
Varlığa göre:
77.88% (1 305.50 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|340
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-9.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-CADReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
