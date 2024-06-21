SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Jimohs Wife
PETER ODHE

Jimohs Wife

PETER ODHE
0 comentarios
78 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -33%
FXCM-CADReal01
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
434
Transacciones Rentables:
371 (85.48%)
Transacciones Irrentables:
63 (14.52%)
Mejor transacción:
21.16 CAD
Peor transacción:
-166.26 CAD
Beneficio Bruto:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
72 (372.04 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
372.04 CAD (72)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
97.92%
Carga máxima del depósito:
201.47%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
223 (51.38%)
Transacciones Cortas:
211 (48.62%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.77 CAD
Beneficio medio:
5.49 CAD
Pérdidas medias:
-37.63 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 129.84 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 129.84 CAD (9)
Crecimiento al mes:
-9.99%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
496.69 CAD
Máxima:
1 194.41 CAD (70.36%)
Reducción relativa:
De balance:
70.01% (1 194.41 CAD)
De fondos:
77.88% (1 305.50 CAD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 434
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -258
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21.16 CAD
Peor transacción: -166 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 72
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +372.04 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 129.84 CAD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-CADReal01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Account monitoring
No hay comentarios
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.22 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.04 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 08:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 22:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 23:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Jimohs Wife
30 USD al mes
-33%
0
0
USD
603
CAD
78
0%
434
85%
98%
0.85
-0.77
CAD
78%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.