Total de Trades:
434
Transacciones Rentables:
371 (85.48%)
Transacciones Irrentables:
63 (14.52%)
Mejor transacción:
21.16 CAD
Peor transacción:
-166.26 CAD
Beneficio Bruto:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
72 (372.04 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
372.04 CAD (72)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
97.92%
Carga máxima del depósito:
201.47%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
223 (51.38%)
Transacciones Cortas:
211 (48.62%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.77 CAD
Beneficio medio:
5.49 CAD
Pérdidas medias:
-37.63 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 129.84 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 129.84 CAD (9)
Crecimiento al mes:
-9.99%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
496.69 CAD
Máxima:
1 194.41 CAD (70.36%)
Reducción relativa:
De balance:
70.01% (1 194.41 CAD)
De fondos:
77.88% (1 305.50 CAD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|434
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-258
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +21.16 CAD
Peor transacción: -166 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 72
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +372.04 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 129.84 CAD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-CADReal01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
