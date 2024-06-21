SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Jimohs Wife
PETER ODHE

Jimohs Wife

PETER ODHE
0 avis
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -16%
FXCM-CADReal01
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
340
Bénéfice trades:
308 (90.58%)
Perte trades:
32 (9.41%)
Meilleure transaction:
21.16 CAD
Pire transaction:
-166.26 CAD
Bénéfice brut:
1 703.23 CAD (121 983 pips)
Perte brute:
-1 868.49 CAD (131 322 pips)
Gains consécutifs maximales:
72 (372.04 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
372.04 CAD (72)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
97.92%
Charge de dépôt maximale:
201.47%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
176 (51.76%)
Courts trades:
164 (48.24%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.49 CAD
Bénéfice moyen:
5.53 CAD
Perte moyenne:
-58.39 CAD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 129.84 CAD)
Perte consécutive maximale:
-1 129.84 CAD (9)
Croissance mensuelle:
25.23%
Prévision annuelle:
306.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
496.69 CAD
Maximal:
1 194.41 CAD (70.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.01% (1 194.41 CAD)
Par fonds propres:
77.88% (1 305.50 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 340
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -9.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.16 CAD
Pire transaction: -166 CAD
Gains consécutifs maximales: 72
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +372.04 CAD
Perte consécutive maximale: -1 129.84 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-CADReal01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Account monitoring
Aucun avis
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.22 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.04 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 08:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 22:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 23:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 00:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Jimohs Wife
30 USD par mois
-16%
0
0
USD
785
CAD
66
0%
340
90%
98%
0.91
-0.49
CAD
78%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.