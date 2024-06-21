- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
434
盈利交易:
371 (85.48%)
亏损交易:
63 (14.52%)
最好交易:
21.16 CAD
最差交易:
-166.26 CAD
毛利:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
毛利亏损:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
最大连续赢利:
72 (372.04 CAD)
最大连续盈利:
372.04 CAD (72)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
97.92%
最大入金加载:
201.47%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 天
采收率:
-0.28
长期交易:
223 (51.38%)
短期交易:
211 (48.62%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.77 CAD
平均利润:
5.49 CAD
平均损失:
-37.63 CAD
最大连续失误:
9 (-1 129.84 CAD)
最大连续亏损:
-1 129.84 CAD (9)
每月增长:
-9.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
496.69 CAD
最大值:
1 194.41 CAD (70.36%)
相对跌幅:
结余:
70.01% (1 194.41 CAD)
净值:
77.88% (1 305.50 CAD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|434
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-258
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.16 CAD
最差交易: -166 CAD
最大连续赢利: 72
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +372.04 CAD
最大连续亏损: -1 129.84 CAD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-CADReal01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Account monitoring
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-33%
0
0
USD
USD
603
CAD
CAD
78
0%
434
85%
98%
0.85
-0.77
CAD
CAD
78%
1:100