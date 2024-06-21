信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Jimohs Wife
PETER ODHE

Jimohs Wife

PETER ODHE
0条评论
78
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -33%
FXCM-CADReal01
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
434
盈利交易:
371 (85.48%)
亏损交易:
63 (14.52%)
最好交易:
21.16 CAD
最差交易:
-166.26 CAD
毛利:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
毛利亏损:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
最大连续赢利:
72 (372.04 CAD)
最大连续盈利:
372.04 CAD (72)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
97.92%
最大入金加载:
201.47%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 天
采收率:
-0.28
长期交易:
223 (51.38%)
短期交易:
211 (48.62%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.77 CAD
平均利润:
5.49 CAD
平均损失:
-37.63 CAD
最大连续失误:
9 (-1 129.84 CAD)
最大连续亏损:
-1 129.84 CAD (9)
每月增长:
-9.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
496.69 CAD
最大值:
1 194.41 CAD (70.36%)
相对跌幅:
结余:
70.01% (1 194.41 CAD)
净值:
77.88% (1 305.50 CAD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 434
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -258
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +21.16 CAD
最差交易: -166 CAD
最大连续赢利: 72
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +372.04 CAD
最大连续亏损: -1 129.84 CAD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-CADReal01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Account monitoring
没有评论
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.22 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.04 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 08:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 22:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 23:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Jimohs Wife
每月30 USD
-33%
0
0
USD
603
CAD
78
0%
434
85%
98%
0.85
-0.77
CAD
78%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载