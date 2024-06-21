- 자본
- 축소
트레이드:
440
이익 거래:
377 (85.68%)
손실 거래:
63 (14.32%)
최고의 거래:
21.16 CAD
최악의 거래:
-166.26 CAD
총 수익:
2 079.53 CAD (148 929 pips)
총 손실:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
연속 최대 이익:
72 (372.04 CAD)
연속 최대 이익:
372.04 CAD (72)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
97.92%
최대 입금량:
201.47%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
-0.24
롱(주식매수):
226 (51.36%)
숏(주식차입매도):
214 (48.64%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.66 CAD
평균 이익:
5.52 CAD
평균 손실:
-37.63 CAD
연속 최대 손실:
9 (-1 129.84 CAD)
연속 최대 손실:
-1 129.84 CAD (9)
월별 성장률:
10.80%
연간 예측:
131.02%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
496.69 CAD
최대한의:
1 194.41 CAD (70.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.01% (1 194.41 CAD)
자본금별:
77.88% (1 305.50 CAD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|440
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-226
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-18K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +21.16 CAD
최악의 거래: -166 CAD
연속 최대 이익: 72
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +372.04 CAD
연속 최대 손실: -1 129.84 CAD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-CADReal01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
