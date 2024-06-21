- Прирост
Всего трейдов:
434
Прибыльных трейдов:
371 (85.48%)
Убыточных трейдов:
63 (14.52%)
Лучший трейд:
21.16 CAD
Худший трейд:
-166.26 CAD
Общая прибыль:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
Общий убыток:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (372.04 CAD)
Макс. прибыль в серии:
372.04 CAD (72)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
97.92%
Макс. загрузка депозита:
201.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
223 (51.38%)
Коротких трейдов:
211 (48.62%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.77 CAD
Средняя прибыль:
5.49 CAD
Средний убыток:
-37.63 CAD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 129.84 CAD)
Макс. убыток в серии:
-1 129.84 CAD (9)
Прирост в месяц:
-8.87%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
496.69 CAD
Максимальная:
1 194.41 CAD (70.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.01% (1 194.41 CAD)
По эквити:
77.88% (1 305.50 CAD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|434
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-258
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +21.16 CAD
Худший трейд: -166 CAD
Макс. серия выигрышей: 72
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +372.04 CAD
Макс. убыток в серии: -1 129.84 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-CADReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
