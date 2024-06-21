СигналыРазделы
Jimohs Wife
PETER ODHE

Jimohs Wife

PETER ODHE
0 отзывов
78 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -33%
FXCM-CADReal01
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
434
Прибыльных трейдов:
371 (85.48%)
Убыточных трейдов:
63 (14.52%)
Лучший трейд:
21.16 CAD
Худший трейд:
-166.26 CAD
Общая прибыль:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
Общий убыток:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (372.04 CAD)
Макс. прибыль в серии:
372.04 CAD (72)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
97.92%
Макс. загрузка депозита:
201.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
223 (51.38%)
Коротких трейдов:
211 (48.62%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.77 CAD
Средняя прибыль:
5.49 CAD
Средний убыток:
-37.63 CAD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 129.84 CAD)
Макс. убыток в серии:
-1 129.84 CAD (9)
Прирост в месяц:
-8.87%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
496.69 CAD
Максимальная:
1 194.41 CAD (70.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.01% (1 194.41 CAD)
По эквити:
77.88% (1 305.50 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 434
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -258
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.16 CAD
Худший трейд: -166 CAD
Макс. серия выигрышей: 72
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +372.04 CAD
Макс. убыток в серии: -1 129.84 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-CADReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Account monitoring
Нет отзывов
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.22 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.04 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 08:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 22:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 23:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.