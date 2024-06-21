SinaisSeções
PETER ODHE

Jimohs Wife

PETER ODHE
0 comentários
78 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -33%
FXCM-CADReal01
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
434
Negociações com lucro:
371 (85.48%)
Negociações com perda:
63 (14.52%)
Melhor negociação:
21.16 CAD
Pior negociação:
-166.26 CAD
Lucro bruto:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
Perda bruta:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
72 (372.04 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
372.04 CAD (72)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
97.92%
Depósito máximo carregado:
201.47%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
223 (51.38%)
Negociações curtas:
211 (48.62%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.77 CAD
Lucro médio:
5.49 CAD
Perda média:
-37.63 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 129.84 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-1 129.84 CAD (9)
Crescimento mensal:
-9.99%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
496.69 CAD
Máximo:
1 194.41 CAD (70.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.01% (1 194.41 CAD)
Pelo Capital Líquido:
77.88% (1 305.50 CAD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 434
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -258
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.16 CAD
Pior negociação: -166 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 72
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +372.04 CAD
Máxima perda consecutiva: -1 129.84 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-CADReal01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Account monitoring
Sem comentários
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.22 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.04 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 08:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 22:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 23:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
