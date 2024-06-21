- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
434
Negociações com lucro:
371 (85.48%)
Negociações com perda:
63 (14.52%)
Melhor negociação:
21.16 CAD
Pior negociação:
-166.26 CAD
Lucro bruto:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
Perda bruta:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
72 (372.04 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
372.04 CAD (72)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
97.92%
Depósito máximo carregado:
201.47%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
223 (51.38%)
Negociações curtas:
211 (48.62%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.77 CAD
Lucro médio:
5.49 CAD
Perda média:
-37.63 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 129.84 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-1 129.84 CAD (9)
Crescimento mensal:
-9.99%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
496.69 CAD
Máximo:
1 194.41 CAD (70.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.01% (1 194.41 CAD)
Pelo Capital Líquido:
77.88% (1 305.50 CAD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|434
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-258
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.16 CAD
Pior negociação: -166 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 72
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +372.04 CAD
Máxima perda consecutiva: -1 129.84 CAD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-CADReal01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
