PETER ODHE

Jimohs Wife

PETER ODHE
0 Bewertungen
78 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 -33%
FXCM-CADReal01
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
434
Gewinntrades:
371 (85.48%)
Verlusttrades:
63 (14.52%)
Bester Trade:
21.16 CAD
Schlechtester Trade:
-166.26 CAD
Bruttoprofit:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
Bruttoverlust:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
72 (372.04 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
372.04 CAD (72)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
97.92%
Max deposit load:
201.47%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
223 (51.38%)
Short-Positionen:
211 (48.62%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.77 CAD
Durchschnittlicher Profit:
5.49 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.63 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 129.84 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 129.84 CAD (9)
Wachstum pro Monat :
-10.61%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
496.69 CAD
Maximaler:
1 194.41 CAD (70.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.01% (1 194.41 CAD)
Kapital:
77.88% (1 305.50 CAD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 434
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -258
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-CADReal01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Account monitoring
Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.22 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.04 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 08:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 22:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 23:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
