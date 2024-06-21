- Wachstum
Trades insgesamt:
434
Gewinntrades:
371 (85.48%)
Verlusttrades:
63 (14.52%)
Bester Trade:
21.16 CAD
Schlechtester Trade:
-166.26 CAD
Bruttoprofit:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
Bruttoverlust:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
72 (372.04 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
372.04 CAD (72)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
97.92%
Max deposit load:
201.47%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
223 (51.38%)
Short-Positionen:
211 (48.62%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.77 CAD
Durchschnittlicher Profit:
5.49 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.63 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 129.84 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 129.84 CAD (9)
Wachstum pro Monat :
-10.61%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
496.69 CAD
Maximaler:
1 194.41 CAD (70.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.01% (1 194.41 CAD)
Kapital:
77.88% (1 305.50 CAD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|434
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-258
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-CADReal01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Account monitoring
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-33%
0
0
USD
USD
603
CAD
CAD
78
0%
434
85%
98%
0.85
-0.77
CAD
CAD
78%
1:100