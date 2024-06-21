- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
434
利益トレード:
371 (85.48%)
損失トレード:
63 (14.52%)
ベストトレード:
21.16 CAD
最悪のトレード:
-166.26 CAD
総利益:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
総損失:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
最大連続の勝ち:
72 (372.04 CAD)
最大連続利益:
372.04 CAD (72)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
97.92%
最大入金額:
201.47%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
-0.28
長いトレード:
223 (51.38%)
短いトレード:
211 (48.62%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.77 CAD
平均利益:
5.49 CAD
平均損失:
-37.63 CAD
最大連続の負け:
9 (-1 129.84 CAD)
最大連続損失:
-1 129.84 CAD (9)
月間成長:
-10.61%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
496.69 CAD
最大の:
1 194.41 CAD (70.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.01% (1 194.41 CAD)
エクイティによる:
77.88% (1 305.50 CAD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|434
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-258
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-CADReal01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Account monitoring
レビューなし
