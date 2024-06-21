シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Jimohs Wife
PETER ODHE

Jimohs Wife

PETER ODHE
レビュー0件
78週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -33%
FXCM-CADReal01
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
434
利益トレード:
371 (85.48%)
損失トレード:
63 (14.52%)
ベストトレード:
21.16 CAD
最悪のトレード:
-166.26 CAD
総利益:
2 037.41 CAD (145 867 pips)
総損失:
-2 370.42 CAD (167 214 pips)
最大連続の勝ち:
72 (372.04 CAD)
最大連続利益:
372.04 CAD (72)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
97.92%
最大入金額:
201.47%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
-0.28
長いトレード:
223 (51.38%)
短いトレード:
211 (48.62%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.77 CAD
平均利益:
5.49 CAD
平均損失:
-37.63 CAD
最大連続の負け:
9 (-1 129.84 CAD)
最大連続損失:
-1 129.84 CAD (9)
月間成長:
-10.61%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
496.69 CAD
最大の:
1 194.41 CAD (70.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.01% (1 194.41 CAD)
エクイティによる:
77.88% (1 305.50 CAD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 434
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -258
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.16 CAD
最悪のトレード: -166 CAD
最大連続の勝ち: 72
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +372.04 CAD
最大連続損失: -1 129.84 CAD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-CADReal01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Account monitoring
レビューなし
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.22 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.04 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 08:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 22:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 23:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Jimohs Wife
30 USD/月
-33%
0
0
USD
603
CAD
78
0%
434
85%
98%
0.85
-0.77
CAD
78%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください