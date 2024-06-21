- Crescita
Trade:
340
Profit Trade:
308 (90.58%)
Loss Trade:
32 (9.41%)
Best Trade:
21.16 CAD
Worst Trade:
-166.26 CAD
Profitto lordo:
1 703.23 CAD (121 983 pips)
Perdita lorda:
-1 868.49 CAD (131 322 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (372.04 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
372.04 CAD (72)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
97.92%
Massimo carico di deposito:
201.47%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
176 (51.76%)
Short Trade:
164 (48.24%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.49 CAD
Profitto medio:
5.53 CAD
Perdita media:
-58.39 CAD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 129.84 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-1 129.84 CAD (9)
Crescita mensile:
23.15%
Previsione annuale:
280.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
496.69 CAD
Massimale:
1 194.41 CAD (70.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.01% (1 194.41 CAD)
Per equità:
77.88% (1 305.50 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|340
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-9.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.16 CAD
Worst Trade: -166 CAD
Vincite massime consecutive: 72
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +372.04 CAD
Massima perdita consecutiva: -1 129.84 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-CADReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
