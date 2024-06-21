SegnaliSezioni
PETER ODHE

Jimohs Wife

PETER ODHE
0 recensioni
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -16%
FXCM-CADReal01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
340
Profit Trade:
308 (90.58%)
Loss Trade:
32 (9.41%)
Best Trade:
21.16 CAD
Worst Trade:
-166.26 CAD
Profitto lordo:
1 703.23 CAD (121 983 pips)
Perdita lorda:
-1 868.49 CAD (131 322 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (372.04 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
372.04 CAD (72)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
97.92%
Massimo carico di deposito:
201.47%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
176 (51.76%)
Short Trade:
164 (48.24%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.49 CAD
Profitto medio:
5.53 CAD
Perdita media:
-58.39 CAD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 129.84 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-1 129.84 CAD (9)
Crescita mensile:
23.15%
Previsione annuale:
280.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
496.69 CAD
Massimale:
1 194.41 CAD (70.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.01% (1 194.41 CAD)
Per equità:
77.88% (1 305.50 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 340
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -9.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.16 CAD
Worst Trade: -166 CAD
Vincite massime consecutive: 72
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +372.04 CAD
Massima perdita consecutiva: -1 129.84 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-CADReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Account monitoring
Non ci sono recensioni
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.22 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.04 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 08:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 22:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 23:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 00:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
