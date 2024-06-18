SinyallerBölümler
Qi Kai Fan

S System Tickmill 500

Qi Kai Fan
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 84%
Tickmill-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
168 (54.19%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (45.81%)
En iyi işlem:
66.20 USD
En kötü işlem:
-134.42 USD
Brüt kâr:
2 359.65 USD (3 840 539 pips)
Brüt zarar:
-2 059.31 USD (2 782 552 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (301.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
301.98 USD (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
11.76%
Maks. mevduat yükü:
49.25%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
173 (55.81%)
Satış işlemleri:
137 (44.19%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
14.05 USD
Ortalama zarar:
-14.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-95.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-212.33 USD (3)
Aylık büyüme:
11.06%
Yıllık tahmin:
134.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.33 USD
Maksimum:
286.61 USD (29.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.70% (286.61 USD)
Varlığa göre:
17.75% (50.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 92
BTCUSD 73
AUDUSD 18
NZDUSD 15
USDJPY 11
EURUSD 10
EURGBP 9
USDCAD 8
EURCAD 7
CADJPY 7
GBPUSD 7
EURAUD 6
XAUUSD 6
USDCHF 5
AUDCAD 5
CHFJPY 4
AUDJPY 4
EURJPY 4
EURNZD 3
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
US500 1
EURCHF 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 240
BTCUSD 121
AUDUSD 75
NZDUSD 80
USDJPY -162
EURUSD 76
EURGBP -99
USDCAD -9
EURCAD -28
CADJPY 28
GBPUSD 59
EURAUD 18
XAUUSD -184
USDCHF -23
AUDCAD 27
CHFJPY -21
AUDJPY 60
EURJPY -44
EURNZD 17
AUDCHF 17
NZDCAD -7
GBPCAD 15
GBPJPY 11
AUDNZD 5
NZDJPY 11
CADCHF 3
GBPAUD 28
GBPCHF 2
USTEC 4
US500 3
EURCHF -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 116K
BTCUSD 939K
AUDUSD 709
NZDUSD 242
USDJPY -2.5K
EURUSD 435
EURGBP -501
USDCAD 76
EURCAD -272
CADJPY 351
GBPUSD 434
EURAUD 253
XAUUSD -3.1K
USDCHF -148
AUDCAD 340
CHFJPY -265
AUDJPY 662
EURJPY -1.3K
EURNZD 822
AUDCHF 151
NZDCAD -71
GBPCAD 164
GBPJPY 255
AUDNZD 78
NZDJPY 149
CADCHF 32
GBPAUD 476
GBPCHF 19
USTEC 4.8K
US500 675
EURCHF -306
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.20 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +301.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 227
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
TickmillEU-Live
0.57 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.64 × 14
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
ICMarkets-Live07
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 457
ICMarkets-Live24
0.74 × 92
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
This is a multi-currency breakout strategy, each order with SL , no Martingle, no grid , less orders which needs good patience.

The original deposit has already been withdrawn, hope  it could behave well in future.


İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 10:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 00:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
S System Tickmill 500
Ayda 30 USD
84%
0
0
USD
320
USD
66
100%
310
54%
12%
1.14
0.97
USD
40%
1:500
