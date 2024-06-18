- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|170
|ETHUSD
|124
|USTEC
|115
|XAUUSD
|62
|US500
|20
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|11
|EURUSD
|10
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|EURCAD
|7
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|7
|EURAUD
|6
|US30
|6
|USDCHF
|5
|AUDCAD
|5
|DE40
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|4
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|161
|ETHUSD
|250
|USTEC
|-81
|XAUUSD
|-147
|US500
|19
|AUDUSD
|75
|NZDUSD
|80
|USDJPY
|-162
|EURUSD
|76
|EURGBP
|-99
|USDCAD
|-9
|EURCAD
|-28
|CADJPY
|28
|GBPUSD
|59
|EURAUD
|18
|US30
|-5
|USDCHF
|-23
|AUDCAD
|27
|DE40
|-7
|CHFJPY
|-21
|AUDJPY
|60
|EURJPY
|-44
|EURNZD
|17
|AUDCHF
|17
|NZDCAD
|-7
|GBPCAD
|15
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|5
|NZDJPY
|11
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|28
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|1.2M
|ETHUSD
|123K
|USTEC
|16K
|XAUUSD
|726
|US500
|21K
|AUDUSD
|709
|NZDUSD
|242
|USDJPY
|-2.5K
|EURUSD
|435
|EURGBP
|-501
|USDCAD
|76
|EURCAD
|-272
|CADJPY
|351
|GBPUSD
|434
|EURAUD
|253
|US30
|-52K
|USDCHF
|-148
|AUDCAD
|340
|DE40
|-34K
|CHFJPY
|-265
|AUDJPY
|662
|EURJPY
|-1.3K
|EURNZD
|822
|AUDCHF
|151
|NZDCAD
|-71
|GBPCAD
|164
|GBPJPY
|255
|AUDNZD
|78
|NZDJPY
|149
|CADCHF
|32
|GBPAUD
|476
|GBPCHF
|19
|EURCHF
|-306
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live05" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 4
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.25 × 4
|
Exness-Real17
|0.36 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
ICMarketsSC-Live01
|0.52 × 227
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
TickmillEU-Live
|0.57 × 21
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.64 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|0.66 × 1046
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 18
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.74 × 457
|
ICMarkets-Live24
|0.74 × 92
|
BDSwissSC-Real01
|0.75 × 4
From beginning to 2025-11-22, This account ran the S system .
The S system is also reliable，but it is too slow and trades too less, and I have run it one year more.
While in 2025, I finished my new portfolio system , so I decide to add it while remains the old S system ( lower risk) .
Let's just wait and see.
Note:
1、The original deposit was 500 usd and made withdrawal. The new portfolio began from 320 usd , 2025-11-22 .
2、The system has scalper algo , so better to use same broker, here is Tickmill's link if u have no account yet: Click me.
USD
USD
USD