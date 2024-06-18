СигналыРазделы
Portfolio 1 Tickmill MT4 320
Qi Kai Fan

Portfolio 1 Tickmill MT4 320

Qi Kai Fan
0 отзывов
Надежность
80 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 84%
Tickmill-Live05
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
648
Прибыльных трейдов:
363 (56.01%)
Убыточных трейдов:
285 (43.98%)
Лучший трейд:
66.20 USD
Худший трейд:
-134.42 USD
Общая прибыль:
2 896.51 USD (5 119 447 pips)
Общий убыток:
-2 595.02 USD (3 815 558 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (19.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
301.98 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
10.75%
Макс. загрузка депозита:
70.96%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
363 (56.02%)
Коротких трейдов:
285 (43.98%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
7.98 USD
Средний убыток:
-9.11 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-95.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-212.33 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.43%
Годовой прогноз:
-53.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.33 USD
Максимальная:
286.61 USD (29.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.12% (189.40 USD)
По эквити:
17.75% (50.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 175
ETHUSD 124
USTEC 118
XAUUSD 63
US500 20
AUDUSD 18
NZDUSD 15
USDJPY 11
EURUSD 10
EURGBP 9
USDCAD 8
EURCAD 7
CADJPY 7
GBPUSD 7
EURAUD 6
US30 6
USDCHF 5
AUDCAD 5
DE40 5
CHFJPY 4
AUDJPY 4
EURJPY 4
EURNZD 3
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 159
ETHUSD 250
USTEC -85
XAUUSD -146
US500 19
AUDUSD 75
NZDUSD 80
USDJPY -162
EURUSD 76
EURGBP -99
USDCAD -9
EURCAD -28
CADJPY 28
GBPUSD 59
EURAUD 18
US30 -5
USDCHF -23
AUDCAD 27
DE40 -7
CHFJPY -21
AUDJPY 60
EURJPY -44
EURNZD 17
AUDCHF 17
NZDCAD -7
GBPCAD 15
GBPJPY 11
AUDNZD 5
NZDJPY 11
CADCHF 3
GBPAUD 28
GBPCHF 2
EURCHF -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.2M
ETHUSD 123K
USTEC 11K
XAUUSD 826
US500 21K
AUDUSD 709
NZDUSD 242
USDJPY -2.5K
EURUSD 435
EURGBP -501
USDCAD 76
EURCAD -272
CADJPY 351
GBPUSD 434
EURAUD 253
US30 -52K
USDCHF -148
AUDCAD 340
DE40 -34K
CHFJPY -265
AUDJPY 662
EURJPY -1.3K
EURNZD 822
AUDCHF 151
NZDCAD -71
GBPCAD 164
GBPJPY 255
AUDNZD 78
NZDJPY 149
CADCHF 32
GBPAUD 476
GBPCHF 19
EURCHF -306
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +66.20 USD
Худший трейд: -134 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19.77 USD
Макс. убыток в серии: -95.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 227
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
TickmillEU-Live
0.57 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.64 × 14
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
ICMarkets-Live07
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 457
ICMarkets-Live24
0.74 × 92
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
еще 416...
From beginning to 2025-11-22, This account ran the S system .

The S system is also reliable，but it is too slow and trades too less,  and I have run it one year more. 

While in 2025, I finished my new portfolio system , so I decide to add it while remains the old S system ( lower risk) .

Let's just wait and see.


Note:

1、The original deposit was 500 usd and made withdrawal. The new portfolio began from 320 usd ,  2025-11-22 .

2、The system has scalper algo , so better to use same broker, here is Tickmill's link if u have no account yet:  Click me.

Нет отзывов
2025.11.23 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Portfolio 1 Tickmill MT4 320
30 USD в месяц
84%
0
0
USD
321
USD
80
100%
648
56%
11%
1.11
0.47
USD
42%
1:500
Копировать

