Qi Kai Fan

Portfolio 1 Tickmill MT4 320

Qi Kai Fan
0 리뷰
안정성
82
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 50%
Tickmill-Live05
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
768
이익 거래:
413 (53.77%)
손실 거래:
355 (46.22%)
최고의 거래:
66.20 USD
최악의 거래:
-134.42 USD
총 수익:
3 020.96 USD (5 180 477 pips)
총 손실:
-2 779.05 USD (4 010 504 pips)
연속 최대 이익:
14 (19.77 USD)
연속 최대 이익:
301.98 USD (9)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
11.84%
최대 입금량:
70.96%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.84
롱(주식매수):
437 (56.90%)
숏(주식차입매도):
331 (43.10%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
0.31 USD
평균 이익:
7.31 USD
평균 손실:
-7.83 USD
연속 최대 손실:
8 (-95.86 USD)
연속 최대 손실:
-212.33 USD (3)
월별 성장률:
-16.43%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
82.33 USD
최대한의:
286.61 USD (29.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.33% (194.73 USD)
자본금별:
17.75% (50.32 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USTEC 197
BTCUSD 180
ETHUSD 126
XAUUSD 95
US500 22
AUDUSD 18
NZDUSD 15
USDJPY 11
EURUSD 10
EURGBP 9
USDCAD 8
EURCAD 7
CADJPY 7
GBPUSD 7
EURAUD 6
US30 6
USDCHF 5
AUDCAD 5
DE40 5
CHFJPY 4
AUDJPY 4
EURJPY 4
EURNZD 3
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USTEC -127
BTCUSD 157
ETHUSD 250
XAUUSD -158
US500 17
AUDUSD 75
NZDUSD 80
USDJPY -162
EURUSD 76
EURGBP -99
USDCAD -9
EURCAD -28
CADJPY 28
GBPUSD 59
EURAUD 18
US30 -5
USDCHF -23
AUDCAD 27
DE40 -7
CHFJPY -21
AUDJPY 60
EURJPY -44
EURNZD 17
AUDCHF 17
NZDCAD -7
GBPCAD 15
GBPJPY 11
AUDNZD 5
NZDJPY 11
CADCHF 3
GBPAUD 28
GBPCHF 2
EURCHF -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USTEC -91K
BTCUSD 1.2M
ETHUSD 122K
XAUUSD -183
US500 18K
AUDUSD 709
NZDUSD 242
USDJPY -2.5K
EURUSD 435
EURGBP -501
USDCAD 76
EURCAD -272
CADJPY 351
GBPUSD 434
EURAUD 253
US30 -52K
USDCHF -148
AUDCAD 340
DE40 -34K
CHFJPY -265
AUDJPY 662
EURJPY -1.3K
EURNZD 822
AUDCHF 151
NZDCAD -71
GBPCAD 164
GBPJPY 255
AUDNZD 78
NZDJPY 149
CADCHF 32
GBPAUD 476
GBPCHF 19
EURCHF -306
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +66.20 USD
최악의 거래: -134 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +19.77 USD
연속 최대 손실: -95.86 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live06
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 227
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
TickmillEU-Live
0.57 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.64 × 14
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
ICMarkets-Live07
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 457
ICMarkets-Live24
0.74 × 92
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
416 더...
From beginning to 2025-11-22, This account ran the S system .

The S system is also reliable，but it is too slow and trades too less,  and I have run it one year more. 

While in 2025, I finished my new portfolio system , so I decide to add it while remains the old S system ( lower risk) .

Let's just wait and see.


Note:

1、The original deposit was 500 usd and made withdrawal. The new portfolio began from 320 usd ,  2025-11-22 .

2、The system has scalper algo , so better to use same broker, here is Tickmill's link if u have no account yet:  Click me.

리뷰 없음
2025.11.23 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
