- 자본
- 축소
트레이드:
768
이익 거래:
413 (53.77%)
손실 거래:
355 (46.22%)
최고의 거래:
66.20 USD
최악의 거래:
-134.42 USD
총 수익:
3 020.96 USD (5 180 477 pips)
총 손실:
-2 779.05 USD (4 010 504 pips)
연속 최대 이익:
14 (19.77 USD)
연속 최대 이익:
301.98 USD (9)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
11.84%
최대 입금량:
70.96%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.84
롱(주식매수):
437 (56.90%)
숏(주식차입매도):
331 (43.10%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
0.31 USD
평균 이익:
7.31 USD
평균 손실:
-7.83 USD
연속 최대 손실:
8 (-95.86 USD)
연속 최대 손실:
-212.33 USD (3)
월별 성장률:
-16.43%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
82.33 USD
최대한의:
286.61 USD (29.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.33% (194.73 USD)
자본금별:
17.75% (50.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC
|197
|BTCUSD
|180
|ETHUSD
|126
|XAUUSD
|95
|US500
|22
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|11
|EURUSD
|10
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|EURCAD
|7
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|7
|EURAUD
|6
|US30
|6
|USDCHF
|5
|AUDCAD
|5
|DE40
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|4
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCHF
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC
|-127
|BTCUSD
|157
|ETHUSD
|250
|XAUUSD
|-158
|US500
|17
|AUDUSD
|75
|NZDUSD
|80
|USDJPY
|-162
|EURUSD
|76
|EURGBP
|-99
|USDCAD
|-9
|EURCAD
|-28
|CADJPY
|28
|GBPUSD
|59
|EURAUD
|18
|US30
|-5
|USDCHF
|-23
|AUDCAD
|27
|DE40
|-7
|CHFJPY
|-21
|AUDJPY
|60
|EURJPY
|-44
|EURNZD
|17
|AUDCHF
|17
|NZDCAD
|-7
|GBPCAD
|15
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|5
|NZDJPY
|11
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|28
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|-21
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC
|-91K
|BTCUSD
|1.2M
|ETHUSD
|122K
|XAUUSD
|-183
|US500
|18K
|AUDUSD
|709
|NZDUSD
|242
|USDJPY
|-2.5K
|EURUSD
|435
|EURGBP
|-501
|USDCAD
|76
|EURCAD
|-272
|CADJPY
|351
|GBPUSD
|434
|EURAUD
|253
|US30
|-52K
|USDCHF
|-148
|AUDCAD
|340
|DE40
|-34K
|CHFJPY
|-265
|AUDJPY
|662
|EURJPY
|-1.3K
|EURNZD
|822
|AUDCHF
|151
|NZDCAD
|-71
|GBPCAD
|164
|GBPJPY
|255
|AUDNZD
|78
|NZDJPY
|149
|CADCHF
|32
|GBPAUD
|476
|GBPCHF
|19
|EURCHF
|-306
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +66.20 USD
최악의 거래: -134 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +19.77 USD
연속 최대 손실: -95.86 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 4
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.25 × 4
|
Exness-Real17
|0.36 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
ICMarketsSC-Live01
|0.52 × 227
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
TickmillEU-Live
|0.57 × 21
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.64 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|0.66 × 1046
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 18
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.74 × 457
|
ICMarkets-Live24
|0.74 × 92
|
BDSwissSC-Real01
|0.75 × 4
From beginning to 2025-11-22, This account ran the S system .
The S system is also reliable，but it is too slow and trades too less, and I have run it one year more.
While in 2025, I finished my new portfolio system , so I decide to add it while remains the old S system ( lower risk) .
Let's just wait and see.
Note:
1、The original deposit was 500 usd and made withdrawal. The new portfolio began from 320 usd , 2025-11-22 .
2、The system has scalper algo , so better to use same broker, here is Tickmill's link if u have no account yet: Click me.
