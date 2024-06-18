리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live06 0.00 × 6 VTMarkets-Live 2 0.00 × 3 ICMCapitalVC-LIVE3 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 4 OEXNLimited-Asia 0.00 × 1 EquitiBrokerageSC-Live 2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live23 0.00 × 3 MEXAtlantic-Real-2 0.25 × 4 Exness-Real17 0.36 × 39 TradeMaxGlobal-Live2 0.40 × 15 DooFintech-Live 5 0.51 × 35 ICMarketsSC-Live01 0.52 × 227 PurpleTradingSC-02Demo 0.53 × 15 Afterprime-Live AP 0.54 × 1874 ICMarkets-Live02 0.56 × 217 TradeMaxGlobal-Live10 0.57 × 7 TickmillEU-Live 0.57 × 21 VantageFXInternational-Live 2 0.64 × 14 FusionMarkets-Demo 0.66 × 1046 ICMarkets-Live07 0.67 × 18 VTMarkets-Live 5 0.71 × 17 ICMarketsSC-Live22 0.74 × 457 ICMarkets-Live24 0.74 × 92 BDSwissSC-Real01 0.75 × 4 416 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오