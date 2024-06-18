SinaisSeções
Qi Kai Fan

Portfolio 1 Tickmill MT4 320

Qi Kai Fan
0 comentários
Confiabilidade
80 semanas
0 / 0 USD
30 USD por mês
crescimento desde 2024 76%
Tickmill-Live05
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
661
Negociações com lucro:
367 (55.52%)
Negociações com perda:
294 (44.48%)
Melhor negociação:
66.20 USD
Pior negociação:
-134.42 USD
Lucro bruto:
2 899.16 USD (5 120 849 pips)
Perda bruta:
-2 612.69 USD (3 853 653 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (19.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
301.98 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
10.75%
Depósito máximo carregado:
70.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.00
Negociações longas:
373 (56.43%)
Negociações curtas:
288 (43.57%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
7.90 USD
Perda média:
-8.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-95.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-212.33 USD (3)
Crescimento mensal:
-24.28%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82.33 USD
Máximo:
286.61 USD (29.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.12% (189.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.75% (50.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 180
ETHUSD 124
USTEC 123
XAUUSD 66
US500 20
AUDUSD 18
NZDUSD 15
USDJPY 11
EURUSD 10
EURGBP 9
USDCAD 8
EURCAD 7
CADJPY 7
GBPUSD 7
EURAUD 6
US30 6
USDCHF 5
AUDCAD 5
DE40 5
CHFJPY 4
AUDJPY 4
EURJPY 4
EURNZD 3
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 157
ETHUSD 250
USTEC -92
XAUUSD -150
US500 19
AUDUSD 75
NZDUSD 80
USDJPY -162
EURUSD 76
EURGBP -99
USDCAD -9
EURCAD -28
CADJPY 28
GBPUSD 59
EURAUD 18
US30 -5
USDCHF -23
AUDCAD 27
DE40 -7
CHFJPY -21
AUDJPY 60
EURJPY -44
EURNZD 17
AUDCHF 17
NZDCAD -7
GBPCAD 15
GBPJPY 11
AUDNZD 5
NZDJPY 11
CADCHF 3
GBPAUD 28
GBPCHF 2
EURCHF -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 1.2M
ETHUSD 123K
USTEC 1.1K
XAUUSD 368
US500 21K
AUDUSD 709
NZDUSD 242
USDJPY -2.5K
EURUSD 435
EURGBP -501
USDCAD 76
EURCAD -272
CADJPY 351
GBPUSD 434
EURAUD 253
US30 -52K
USDCHF -148
AUDCAD 340
DE40 -34K
CHFJPY -265
AUDJPY 662
EURJPY -1.3K
EURNZD 822
AUDCHF 151
NZDCAD -71
GBPCAD 164
GBPJPY 255
AUDNZD 78
NZDJPY 149
CADCHF 32
GBPAUD 476
GBPCHF 19
EURCHF -306
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +66.20 USD
Pior negociação: -134 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +19.77 USD
Máxima perda consecutiva: -95.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live06
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 227
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
TickmillEU-Live
0.57 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.64 × 14
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
ICMarkets-Live07
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 457
ICMarkets-Live24
0.74 × 92
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
416 mais ...
From beginning to 2025-11-22, This account ran the S system .

The S system is also reliable，but it is too slow and trades too less,  and I have run it one year more. 

While in 2025, I finished my new portfolio system , so I decide to add it while remains the old S system ( lower risk) .

Let's just wait and see.


Note:

1、The original deposit was 500 usd and made withdrawal. The new portfolio began from 320 usd ,  2025-11-22 .

2、The system has scalper algo , so better to use same broker, here is Tickmill's link if u have no account yet:  Click me.

Sem comentários
2025.11.23 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
