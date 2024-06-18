SegnaliSezioni
Qi Kai Fan

S System Tickmill 500

Qi Kai Fan
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 84%
Tickmill-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
310
Profit Trade:
168 (54.19%)
Loss Trade:
142 (45.81%)
Best Trade:
66.20 USD
Worst Trade:
-134.42 USD
Profitto lordo:
2 359.65 USD (3 840 539 pips)
Perdita lorda:
-2 059.31 USD (2 782 552 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (301.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
301.98 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
11.76%
Massimo carico di deposito:
49.25%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
173 (55.81%)
Short Trade:
137 (44.19%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
14.05 USD
Perdita media:
-14.50 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-95.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-212.33 USD (3)
Crescita mensile:
11.06%
Previsione annuale:
134.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.33 USD
Massimale:
286.61 USD (29.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.70% (286.61 USD)
Per equità:
17.75% (50.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 92
BTCUSD 73
AUDUSD 18
NZDUSD 15
USDJPY 11
EURUSD 10
EURGBP 9
USDCAD 8
EURCAD 7
CADJPY 7
GBPUSD 7
EURAUD 6
XAUUSD 6
USDCHF 5
AUDCAD 5
CHFJPY 4
AUDJPY 4
EURJPY 4
EURNZD 3
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
US500 1
EURCHF 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 240
BTCUSD 121
AUDUSD 75
NZDUSD 80
USDJPY -162
EURUSD 76
EURGBP -99
USDCAD -9
EURCAD -28
CADJPY 28
GBPUSD 59
EURAUD 18
XAUUSD -184
USDCHF -23
AUDCAD 27
CHFJPY -21
AUDJPY 60
EURJPY -44
EURNZD 17
AUDCHF 17
NZDCAD -7
GBPCAD 15
GBPJPY 11
AUDNZD 5
NZDJPY 11
CADCHF 3
GBPAUD 28
GBPCHF 2
USTEC 4
US500 3
EURCHF -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 116K
BTCUSD 939K
AUDUSD 709
NZDUSD 242
USDJPY -2.5K
EURUSD 435
EURGBP -501
USDCAD 76
EURCAD -272
CADJPY 351
GBPUSD 434
EURAUD 253
XAUUSD -3.1K
USDCHF -148
AUDCAD 340
CHFJPY -265
AUDJPY 662
EURJPY -1.3K
EURNZD 822
AUDCHF 151
NZDCAD -71
GBPCAD 164
GBPJPY 255
AUDNZD 78
NZDJPY 149
CADCHF 32
GBPAUD 476
GBPCHF 19
USTEC 4.8K
US500 675
EURCHF -306
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.20 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +301.98 USD
Massima perdita consecutiva: -95.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 227
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
TickmillEU-Live
0.57 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.64 × 14
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
ICMarkets-Live07
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 457
ICMarkets-Live24
0.74 × 92
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
This is a multi-currency breakout strategy, each order with SL , no Martingle, no grid , less orders which needs good patience.

The original deposit has already been withdrawn, hope  it could behave well in future.


Non ci sono recensioni
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 10:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 00:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
S System Tickmill 500
30USD al mese
84%
0
0
USD
320
USD
66
100%
310
54%
12%
1.14
0.97
USD
40%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.