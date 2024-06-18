- Crescita
Trade:
310
Profit Trade:
168 (54.19%)
Loss Trade:
142 (45.81%)
Best Trade:
66.20 USD
Worst Trade:
-134.42 USD
Profitto lordo:
2 359.65 USD (3 840 539 pips)
Perdita lorda:
-2 059.31 USD (2 782 552 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (301.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
301.98 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
11.76%
Massimo carico di deposito:
49.25%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
173 (55.81%)
Short Trade:
137 (44.19%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
14.05 USD
Perdita media:
-14.50 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-95.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-212.33 USD (3)
Crescita mensile:
11.06%
Previsione annuale:
134.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.33 USD
Massimale:
286.61 USD (29.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.70% (286.61 USD)
Per equità:
17.75% (50.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|92
|BTCUSD
|73
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|11
|EURUSD
|10
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|EURCAD
|7
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|7
|EURAUD
|6
|XAUUSD
|6
|USDCHF
|5
|AUDCAD
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|4
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|USTEC
|1
|US500
|1
|EURCHF
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|240
|BTCUSD
|121
|AUDUSD
|75
|NZDUSD
|80
|USDJPY
|-162
|EURUSD
|76
|EURGBP
|-99
|USDCAD
|-9
|EURCAD
|-28
|CADJPY
|28
|GBPUSD
|59
|EURAUD
|18
|XAUUSD
|-184
|USDCHF
|-23
|AUDCAD
|27
|CHFJPY
|-21
|AUDJPY
|60
|EURJPY
|-44
|EURNZD
|17
|AUDCHF
|17
|NZDCAD
|-7
|GBPCAD
|15
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|5
|NZDJPY
|11
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|28
|GBPCHF
|2
|USTEC
|4
|US500
|3
|EURCHF
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|116K
|BTCUSD
|939K
|AUDUSD
|709
|NZDUSD
|242
|USDJPY
|-2.5K
|EURUSD
|435
|EURGBP
|-501
|USDCAD
|76
|EURCAD
|-272
|CADJPY
|351
|GBPUSD
|434
|EURAUD
|253
|XAUUSD
|-3.1K
|USDCHF
|-148
|AUDCAD
|340
|CHFJPY
|-265
|AUDJPY
|662
|EURJPY
|-1.3K
|EURNZD
|822
|AUDCHF
|151
|NZDCAD
|-71
|GBPCAD
|164
|GBPJPY
|255
|AUDNZD
|78
|NZDJPY
|149
|CADCHF
|32
|GBPAUD
|476
|GBPCHF
|19
|USTEC
|4.8K
|US500
|675
|EURCHF
|-306
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.20 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +301.98 USD
Massima perdita consecutiva: -95.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 4
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.25 × 4
|
Exness-Real17
|0.36 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
ICMarketsSC-Live01
|0.52 × 227
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
TickmillEU-Live
|0.57 × 21
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.64 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|0.66 × 1046
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 18
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.74 × 457
|
ICMarkets-Live24
|0.74 × 92
|
BDSwissSC-Real01
|0.75 × 4
This is a multi-currency breakout strategy, each order with SL , no Martingle, no grid , less orders which needs good patience.
The original deposit has already been withdrawn, hope it could behave well in future.
Non ci sono recensioni
