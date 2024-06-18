信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Portfolio 1 Tickmill MT4 320
Qi Kai Fan

Portfolio 1 Tickmill MT4 320

Qi Kai Fan
0条评论
可靠性
80
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 84%
Tickmill-Live05
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
653
盈利交易:
365 (55.89%)
亏损交易:
288 (44.10%)
最好交易:
66.20 USD
最差交易:
-134.42 USD
毛利:
2 897.99 USD (5 120 689 pips)
毛利亏损:
-2 596.80 USD (3 833 258 pips)
最大连续赢利:
14 (19.77 USD)
最大连续盈利:
301.98 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
10.75%
最大入金加载:
70.96%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
72
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.05
长期交易:
367 (56.20%)
短期交易:
286 (43.80%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
7.94 USD
平均损失:
-9.02 USD
最大连续失误:
8 (-95.86 USD)
最大连续亏损:
-212.33 USD (3)
每月增长:
-15.91%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
82.33 USD
最大值:
286.61 USD (29.07%)
相对跌幅:
结余:
42.12% (189.40 USD)
净值:
17.75% (50.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 179
ETHUSD 124
USTEC 118
XAUUSD 64
US500 20
AUDUSD 18
NZDUSD 15
USDJPY 11
EURUSD 10
EURGBP 9
USDCAD 8
EURCAD 7
CADJPY 7
GBPUSD 7
EURAUD 6
US30 6
USDCHF 5
AUDCAD 5
DE40 5
CHFJPY 4
AUDJPY 4
EURJPY 4
EURNZD 3
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 157
ETHUSD 250
USTEC -85
XAUUSD -144
US500 19
AUDUSD 75
NZDUSD 80
USDJPY -162
EURUSD 76
EURGBP -99
USDCAD -9
EURCAD -28
CADJPY 28
GBPUSD 59
EURAUD 18
US30 -5
USDCHF -23
AUDCAD 27
DE40 -7
CHFJPY -21
AUDJPY 60
EURJPY -44
EURNZD 17
AUDCHF 17
NZDCAD -7
GBPCAD 15
GBPJPY 11
AUDNZD 5
NZDJPY 11
CADCHF 3
GBPAUD 28
GBPCHF 2
EURCHF -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 1.2M
ETHUSD 123K
USTEC 11K
XAUUSD 968
US500 21K
AUDUSD 709
NZDUSD 242
USDJPY -2.5K
EURUSD 435
EURGBP -501
USDCAD 76
EURCAD -272
CADJPY 351
GBPUSD 434
EURAUD 253
US30 -52K
USDCHF -148
AUDCAD 340
DE40 -34K
CHFJPY -265
AUDJPY 662
EURJPY -1.3K
EURNZD 822
AUDCHF 151
NZDCAD -71
GBPCAD 164
GBPJPY 255
AUDNZD 78
NZDJPY 149
CADCHF 32
GBPAUD 476
GBPCHF 19
EURCHF -306
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +66.20 USD
最差交易: -134 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.77 USD
最大连续亏损: -95.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live06
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 227
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
TickmillEU-Live
0.57 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.64 × 14
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
ICMarkets-Live07
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 457
ICMarkets-Live24
0.74 × 92
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
这是一个多品种的突破类一单一损系统，本金已出，剩余长期交易看是否能翻上去。

没有评论
2025.11.23 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
