交易:
653
盈利交易:
365 (55.89%)
亏损交易:
288 (44.10%)
最好交易:
66.20 USD
最差交易:
-134.42 USD
毛利:
2 897.99 USD (5 120 689 pips)
毛利亏损:
-2 596.80 USD (3 833 258 pips)
最大连续赢利:
14 (19.77 USD)
最大连续盈利:
301.98 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
10.75%
最大入金加载:
70.96%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
72
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.05
长期交易:
367 (56.20%)
短期交易:
286 (43.80%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
7.94 USD
平均损失:
-9.02 USD
最大连续失误:
8 (-95.86 USD)
最大连续亏损:
-212.33 USD (3)
每月增长:
-15.91%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
82.33 USD
最大值:
286.61 USD (29.07%)
相对跌幅:
结余:
42.12% (189.40 USD)
净值:
17.75% (50.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|179
|ETHUSD
|124
|USTEC
|118
|XAUUSD
|64
|US500
|20
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|11
|EURUSD
|10
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|EURCAD
|7
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|7
|EURAUD
|6
|US30
|6
|USDCHF
|5
|AUDCAD
|5
|DE40
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|4
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|157
|ETHUSD
|250
|USTEC
|-85
|XAUUSD
|-144
|US500
|19
|AUDUSD
|75
|NZDUSD
|80
|USDJPY
|-162
|EURUSD
|76
|EURGBP
|-99
|USDCAD
|-9
|EURCAD
|-28
|CADJPY
|28
|GBPUSD
|59
|EURAUD
|18
|US30
|-5
|USDCHF
|-23
|AUDCAD
|27
|DE40
|-7
|CHFJPY
|-21
|AUDJPY
|60
|EURJPY
|-44
|EURNZD
|17
|AUDCHF
|17
|NZDCAD
|-7
|GBPCAD
|15
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|5
|NZDJPY
|11
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|28
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.2M
|ETHUSD
|123K
|USTEC
|11K
|XAUUSD
|968
|US500
|21K
|AUDUSD
|709
|NZDUSD
|242
|USDJPY
|-2.5K
|EURUSD
|435
|EURGBP
|-501
|USDCAD
|76
|EURCAD
|-272
|CADJPY
|351
|GBPUSD
|434
|EURAUD
|253
|US30
|-52K
|USDCHF
|-148
|AUDCAD
|340
|DE40
|-34K
|CHFJPY
|-265
|AUDJPY
|662
|EURJPY
|-1.3K
|EURNZD
|822
|AUDCHF
|151
|NZDCAD
|-71
|GBPCAD
|164
|GBPJPY
|255
|AUDNZD
|78
|NZDJPY
|149
|CADCHF
|32
|GBPAUD
|476
|GBPCHF
|19
|EURCHF
|-306
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +66.20 USD
最差交易: -134 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.77 USD
最大连续亏损: -95.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 4
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.25 × 4
|
Exness-Real17
|0.36 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.40 × 15
|
DooFintech-Live 5
|0.51 × 35
|
ICMarketsSC-Live01
|0.52 × 227
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.53 × 15
|
Afterprime-Live AP
|0.54 × 1874
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.57 × 7
|
TickmillEU-Live
|0.57 × 21
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.64 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|0.66 × 1046
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 18
|
VTMarkets-Live 5
|0.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live22
|0.74 × 457
|
ICMarkets-Live24
|0.74 × 92
|
BDSwissSC-Real01
|0.75 × 4
这是一个多品种的突破类一单一损系统，本金已出，剩余长期交易看是否能翻上去。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
84%
0
0
USD
USD
320
USD
USD
80
100%
653
55%
11%
1.11
0.46
USD
USD
42%
1:500