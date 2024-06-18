SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / S System Tickmill 500
Qi Kai Fan

S System Tickmill 500

Qi Kai Fan
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 84%
Tickmill-Live05
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
310
Bénéfice trades:
168 (54.19%)
Perte trades:
142 (45.81%)
Meilleure transaction:
66.20 USD
Pire transaction:
-134.42 USD
Bénéfice brut:
2 359.65 USD (3 840 539 pips)
Perte brute:
-2 059.31 USD (2 782 552 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (301.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
301.98 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
11.76%
Charge de dépôt maximale:
49.25%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
173 (55.81%)
Courts trades:
137 (44.19%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
14.05 USD
Perte moyenne:
-14.50 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-95.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-212.33 USD (3)
Croissance mensuelle:
11.06%
Prévision annuelle:
134.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
82.33 USD
Maximal:
286.61 USD (29.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.70% (286.61 USD)
Par fonds propres:
17.75% (50.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 92
BTCUSD 73
AUDUSD 18
NZDUSD 15
USDJPY 11
EURUSD 10
EURGBP 9
USDCAD 8
EURCAD 7
CADJPY 7
GBPUSD 7
EURAUD 6
XAUUSD 6
USDCHF 5
AUDCAD 5
CHFJPY 4
AUDJPY 4
EURJPY 4
EURNZD 3
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
US500 1
EURCHF 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 240
BTCUSD 121
AUDUSD 75
NZDUSD 80
USDJPY -162
EURUSD 76
EURGBP -99
USDCAD -9
EURCAD -28
CADJPY 28
GBPUSD 59
EURAUD 18
XAUUSD -184
USDCHF -23
AUDCAD 27
CHFJPY -21
AUDJPY 60
EURJPY -44
EURNZD 17
AUDCHF 17
NZDCAD -7
GBPCAD 15
GBPJPY 11
AUDNZD 5
NZDJPY 11
CADCHF 3
GBPAUD 28
GBPCHF 2
USTEC 4
US500 3
EURCHF -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 116K
BTCUSD 939K
AUDUSD 709
NZDUSD 242
USDJPY -2.5K
EURUSD 435
EURGBP -501
USDCAD 76
EURCAD -272
CADJPY 351
GBPUSD 434
EURAUD 253
XAUUSD -3.1K
USDCHF -148
AUDCAD 340
CHFJPY -265
AUDJPY 662
EURJPY -1.3K
EURNZD 822
AUDCHF 151
NZDCAD -71
GBPCAD 164
GBPJPY 255
AUDNZD 78
NZDJPY 149
CADCHF 32
GBPAUD 476
GBPCHF 19
USTEC 4.8K
US500 675
EURCHF -306
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.20 USD
Pire transaction: -134 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +301.98 USD
Perte consécutive maximale: -95.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 227
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
TickmillEU-Live
0.57 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.64 × 14
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
ICMarkets-Live07
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 457
ICMarkets-Live24
0.74 × 92
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
416 plus...
This is a multi-currency breakout strategy, each order with SL , no Martingle, no grid , less orders which needs good patience.

The original deposit has already been withdrawn, hope  it could behave well in future.


Aucun avis
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 10:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 00:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
S System Tickmill 500
30 USD par mois
84%
0
0
USD
320
USD
66
100%
310
54%
12%
1.14
0.97
USD
40%
1:500
Copier

