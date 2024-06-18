- 成長
トレード:
661
利益トレード:
367 (55.52%)
損失トレード:
294 (44.48%)
ベストトレード:
66.20 USD
最悪のトレード:
-134.42 USD
総利益:
2 899.16 USD (5 120 849 pips)
総損失:
-2 612.69 USD (3 853 653 pips)
最大連続の勝ち:
14 (19.77 USD)
最大連続利益:
301.98 USD (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
10.75%
最大入金額:
70.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.00
長いトレード:
373 (56.43%)
短いトレード:
288 (43.57%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.43 USD
平均利益:
7.90 USD
平均損失:
-8.89 USD
最大連続の負け:
8 (-95.86 USD)
最大連続損失:
-212.33 USD (3)
月間成長:
-24.28%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
82.33 USD
最大の:
286.61 USD (29.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.12% (189.40 USD)
エクイティによる:
17.75% (50.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|180
|ETHUSD
|124
|USTEC
|123
|XAUUSD
|66
|US500
|20
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|11
|EURUSD
|10
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|EURCAD
|7
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|7
|EURAUD
|6
|US30
|6
|USDCHF
|5
|AUDCAD
|5
|DE40
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|4
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|157
|ETHUSD
|250
|USTEC
|-92
|XAUUSD
|-150
|US500
|19
|AUDUSD
|75
|NZDUSD
|80
|USDJPY
|-162
|EURUSD
|76
|EURGBP
|-99
|USDCAD
|-9
|EURCAD
|-28
|CADJPY
|28
|GBPUSD
|59
|EURAUD
|18
|US30
|-5
|USDCHF
|-23
|AUDCAD
|27
|DE40
|-7
|CHFJPY
|-21
|AUDJPY
|60
|EURJPY
|-44
|EURNZD
|17
|AUDCHF
|17
|NZDCAD
|-7
|GBPCAD
|15
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|5
|NZDJPY
|11
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|28
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|-21
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.2M
|ETHUSD
|123K
|USTEC
|1.1K
|XAUUSD
|368
|US500
|21K
|AUDUSD
|709
|NZDUSD
|242
|USDJPY
|-2.5K
|EURUSD
|435
|EURGBP
|-501
|USDCAD
|76
|EURCAD
|-272
|CADJPY
|351
|GBPUSD
|434
|EURAUD
|253
|US30
|-52K
|USDCHF
|-148
|AUDCAD
|340
|DE40
|-34K
|CHFJPY
|-265
|AUDJPY
|662
|EURJPY
|-1.3K
|EURNZD
|822
|AUDCHF
|151
|NZDCAD
|-71
|GBPCAD
|164
|GBPJPY
|255
|AUDNZD
|78
|NZDJPY
|149
|CADCHF
|32
|GBPAUD
|476
|GBPCHF
|19
|EURCHF
|-306
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarkets-Live06
|
|0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
|
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
|
|0.00 × 2
Exness-Real17
|
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
|
|0.36 × 39
ICMarkets-Live02
|
TickmillEU-Live
ICMarketsSC-Live01
|
|0.53 × 15
VTMarkets-Live 5
|
ICMarkets-Live24
BDSwissSC-Real01
|
|0.57 × 21
VantageFXInternational-Live 2
|
|0.66 × 1046
ICMarkets-Live07
|
|0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
|
|0.74 × 92
BDSwissSC-Real01
From beginning to 2025-11-22, This account ran the S system .
The S system is also reliable，but it is too slow and trades too less, and I have run it one year more.
While in 2025, I finished my new portfolio system , so I decide to add it while remains the old S system ( lower risk) .
Let's just wait and see.
Note:
1、The original deposit was 500 usd and made withdrawal. The new portfolio began from 320 usd , 2025-11-22 .
2、The system has scalper algo , so better to use same broker, here is Tickmill's link if u have no account yet: Click me.
