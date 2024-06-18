シグナルセクション
Qi Kai Fan

Portfolio 1 Tickmill MT4 320

Qi Kai Fan
レビュー0件
信頼性
80週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 76%
Tickmill-Live05
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
661
利益トレード:
367 (55.52%)
損失トレード:
294 (44.48%)
ベストトレード:
66.20 USD
最悪のトレード:
-134.42 USD
総利益:
2 899.16 USD (5 120 849 pips)
総損失:
-2 612.69 USD (3 853 653 pips)
最大連続の勝ち:
14 (19.77 USD)
最大連続利益:
301.98 USD (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
10.75%
最大入金額:
70.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.00
長いトレード:
373 (56.43%)
短いトレード:
288 (43.57%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.43 USD
平均利益:
7.90 USD
平均損失:
-8.89 USD
最大連続の負け:
8 (-95.86 USD)
最大連続損失:
-212.33 USD (3)
月間成長:
-24.28%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
82.33 USD
最大の:
286.61 USD (29.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.12% (189.40 USD)
エクイティによる:
17.75% (50.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 180
ETHUSD 124
USTEC 123
XAUUSD 66
US500 20
AUDUSD 18
NZDUSD 15
USDJPY 11
EURUSD 10
EURGBP 9
USDCAD 8
EURCAD 7
CADJPY 7
GBPUSD 7
EURAUD 6
US30 6
USDCHF 5
AUDCAD 5
DE40 5
CHFJPY 4
AUDJPY 4
EURJPY 4
EURNZD 3
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 157
ETHUSD 250
USTEC -92
XAUUSD -150
US500 19
AUDUSD 75
NZDUSD 80
USDJPY -162
EURUSD 76
EURGBP -99
USDCAD -9
EURCAD -28
CADJPY 28
GBPUSD 59
EURAUD 18
US30 -5
USDCHF -23
AUDCAD 27
DE40 -7
CHFJPY -21
AUDJPY 60
EURJPY -44
EURNZD 17
AUDCHF 17
NZDCAD -7
GBPCAD 15
GBPJPY 11
AUDNZD 5
NZDJPY 11
CADCHF 3
GBPAUD 28
GBPCHF 2
EURCHF -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 1.2M
ETHUSD 123K
USTEC 1.1K
XAUUSD 368
US500 21K
AUDUSD 709
NZDUSD 242
USDJPY -2.5K
EURUSD 435
EURGBP -501
USDCAD 76
EURCAD -272
CADJPY 351
GBPUSD 434
EURAUD 253
US30 -52K
USDCHF -148
AUDCAD 340
DE40 -34K
CHFJPY -265
AUDJPY 662
EURJPY -1.3K
EURNZD 822
AUDCHF 151
NZDCAD -71
GBPCAD 164
GBPJPY 255
AUDNZD 78
NZDJPY 149
CADCHF 32
GBPAUD 476
GBPCHF 19
EURCHF -306
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +66.20 USD
最悪のトレード: -134 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +19.77 USD
最大連続損失: -95.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live06
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 227
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
TickmillEU-Live
0.57 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.64 × 14
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
ICMarkets-Live07
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 457
ICMarkets-Live24
0.74 × 92
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
416 より多く...
From beginning to 2025-11-22, This account ran the S system .

The S system is also reliable，but it is too slow and trades too less,  and I have run it one year more. 

While in 2025, I finished my new portfolio system , so I decide to add it while remains the old S system ( lower risk) .

Let's just wait and see.


Note:

1、The original deposit was 500 usd and made withdrawal. The new portfolio began from 320 usd ,  2025-11-22 .

2、The system has scalper algo , so better to use same broker, here is Tickmill's link if u have no account yet:  Click me.

レビューなし
2025.11.23 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
