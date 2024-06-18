SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Portfolio 1 Tickmill MT4 320
Qi Kai Fan

Portfolio 1 Tickmill MT4 320

Qi Kai Fan
0 comentarios
Fiabilidad
80 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 76%
Tickmill-Live05
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
661
Transacciones Rentables:
367 (55.52%)
Transacciones Irrentables:
294 (44.48%)
Mejor transacción:
66.20 USD
Peor transacción:
-134.42 USD
Beneficio Bruto:
2 899.16 USD (5 120 849 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 612.69 USD (3 853 653 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (19.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
301.98 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
10.75%
Carga máxima del depósito:
70.96%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
61
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.00
Transacciones Largas:
373 (56.43%)
Transacciones Cortas:
288 (43.57%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.43 USD
Beneficio medio:
7.90 USD
Pérdidas medias:
-8.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-95.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-212.33 USD (3)
Crecimiento al mes:
-24.28%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
82.33 USD
Máxima:
286.61 USD (29.07%)
Reducción relativa:
De balance:
42.12% (189.40 USD)
De fondos:
17.75% (50.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 180
ETHUSD 124
USTEC 123
XAUUSD 66
US500 20
AUDUSD 18
NZDUSD 15
USDJPY 11
EURUSD 10
EURGBP 9
USDCAD 8
EURCAD 7
CADJPY 7
GBPUSD 7
EURAUD 6
US30 6
USDCHF 5
AUDCAD 5
DE40 5
CHFJPY 4
AUDJPY 4
EURJPY 4
EURNZD 3
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 157
ETHUSD 250
USTEC -92
XAUUSD -150
US500 19
AUDUSD 75
NZDUSD 80
USDJPY -162
EURUSD 76
EURGBP -99
USDCAD -9
EURCAD -28
CADJPY 28
GBPUSD 59
EURAUD 18
US30 -5
USDCHF -23
AUDCAD 27
DE40 -7
CHFJPY -21
AUDJPY 60
EURJPY -44
EURNZD 17
AUDCHF 17
NZDCAD -7
GBPCAD 15
GBPJPY 11
AUDNZD 5
NZDJPY 11
CADCHF 3
GBPAUD 28
GBPCHF 2
EURCHF -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 1.2M
ETHUSD 123K
USTEC 1.1K
XAUUSD 368
US500 21K
AUDUSD 709
NZDUSD 242
USDJPY -2.5K
EURUSD 435
EURGBP -501
USDCAD 76
EURCAD -272
CADJPY 351
GBPUSD 434
EURAUD 253
US30 -52K
USDCHF -148
AUDCAD 340
DE40 -34K
CHFJPY -265
AUDJPY 662
EURJPY -1.3K
EURNZD 822
AUDCHF 151
NZDCAD -71
GBPCAD 164
GBPJPY 255
AUDNZD 78
NZDJPY 149
CADCHF 32
GBPAUD 476
GBPCHF 19
EURCHF -306
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +66.20 USD
Peor transacción: -134 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +19.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -95.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live06
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 4
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
MEXAtlantic-Real-2
0.25 × 4
Exness-Real17
0.36 × 39
TradeMaxGlobal-Live2
0.40 × 15
DooFintech-Live 5
0.51 × 35
ICMarketsSC-Live01
0.52 × 227
PurpleTradingSC-02Demo
0.53 × 15
Afterprime-Live AP
0.54 × 1874
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
TradeMaxGlobal-Live10
0.57 × 7
TickmillEU-Live
0.57 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.64 × 14
FusionMarkets-Demo
0.66 × 1046
ICMarkets-Live07
0.67 × 18
VTMarkets-Live 5
0.71 × 17
ICMarketsSC-Live22
0.74 × 457
ICMarkets-Live24
0.74 × 92
BDSwissSC-Real01
0.75 × 4
otros 416...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

From beginning to 2025-11-22, This account ran the S system .

The S system is also reliable，but it is too slow and trades too less,  and I have run it one year more. 

While in 2025, I finished my new portfolio system , so I decide to add it while remains the old S system ( lower risk) .

Let's just wait and see.


Note:

1、The original deposit was 500 usd and made withdrawal. The new portfolio began from 320 usd ,  2025-11-22 .

2、The system has scalper algo , so better to use same broker, here is Tickmill's link if u have no account yet:  Click me.

No hay comentarios
2025.11.23 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Portfolio 1 Tickmill MT4 320
30 USD al mes
76%
0
0
USD
306
USD
80
100%
661
55%
11%
1.10
0.43
USD
42%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.