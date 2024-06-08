SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BTC follows the trend
Minh Toan Cao

BTC follows the trend

Minh Toan Cao
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 144%
Exness-MT5Real8
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
834
Kârla kapanan işlemler:
276 (33.09%)
Zararla kapanan işlemler:
558 (66.91%)
En iyi işlem:
1 317.65 USD
En kötü işlem:
-483.50 USD
Brüt kâr:
36 780.29 USD (66 109 284 pips)
Brüt zarar:
-27 654.02 USD (41 030 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (8 189.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 189.67 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
59.54%
Maks. mevduat yükü:
2.88%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
585 (70.14%)
Satış işlemleri:
249 (29.86%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
10.94 USD
Ortalama kâr:
133.26 USD
Ortalama zarar:
-49.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-2 788.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 788.69 USD (39)
Aylık büyüme:
-20.99%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
613.55 USD
Maksimum:
5 665.12 USD (35.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.96% (3 492.42 USD)
Varlığa göre:
7.23% (125.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 834
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 9.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 25M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 317.65 USD
En kötü işlem: -484 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 39
Maksimum ardışık kâr: +8 189.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 788.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
14.61 × 59
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Hi,

My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.

After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.

I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.


Hold on for me.

Regards!

İnceleme yok
2025.09.26 00:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 09:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 13:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 01:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 21:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.08 10:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 22:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
2025.05.04 02:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTC follows the trend
Ayda 30 USD
144%
0
0
USD
17K
USD
68
0%
834
33%
60%
1.33
10.94
USD
32%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.