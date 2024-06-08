- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
834
Kârla kapanan işlemler:
276 (33.09%)
Zararla kapanan işlemler:
558 (66.91%)
En iyi işlem:
1 317.65 USD
En kötü işlem:
-483.50 USD
Brüt kâr:
36 780.29 USD (66 109 284 pips)
Brüt zarar:
-27 654.02 USD (41 030 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (8 189.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 189.67 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
59.54%
Maks. mevduat yükü:
2.88%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
585 (70.14%)
Satış işlemleri:
249 (29.86%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
10.94 USD
Ortalama kâr:
133.26 USD
Ortalama zarar:
-49.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-2 788.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 788.69 USD (39)
Aylık büyüme:
-20.99%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
613.55 USD
Maksimum:
5 665.12 USD (35.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.96% (3 492.42 USD)
Varlığa göre:
7.23% (125.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|834
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|9.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|25M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 317.65 USD
En kötü işlem: -484 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 39
Maksimum ardışık kâr: +8 189.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 788.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Hi,
My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.
After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.
I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.
Hold on for me.
Regards!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
144%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
68
0%
834
33%
60%
1.33
10.94
USD
USD
32%
1:100