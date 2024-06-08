SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BTC follows the trend
Minh Toan Cao

BTC follows the trend

Minh Toan Cao
0 comentarios
81 semanas
1 / 6.1K USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2024 -4%
Exness-MT5Real8
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 014
Transacciones Rentables:
333 (32.84%)
Transacciones Irrentables:
681 (67.16%)
Mejor transacción:
4 410.40 USD
Peor transacción:
-483.50 USD
Beneficio Bruto:
66 245.64 USD (88 301 185 pips)
Pérdidas Brutas:
-37 918.93 USD (50 538 662 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (8 189.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 030.39 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
61.60%
Carga máxima del depósito:
2.88%
Último trade:
28 minutos
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
5.00
Transacciones Largas:
673 (66.37%)
Transacciones Cortas:
341 (33.63%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
27.94 USD
Beneficio medio:
198.94 USD
Pérdidas medias:
-55.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
39 (-2 788.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 788.69 USD (39)
Crecimiento al mes:
-1.70%
Pronóstico anual:
-20.65%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
613.55 USD
Máxima:
5 665.12 USD (35.57%)
Reducción relativa:
De balance:
31.96% (3 492.42 USD)
De fondos:
7.23% (125.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 1014
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 38M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 410.40 USD
Peor transacción: -484 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 39
Beneficio máximo consecutivo: +8 189.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 788.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
14.61 × 59
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Hi,

My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.

After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.

I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.


Hold on for me.

Regards!

No hay comentarios
2025.12.25 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.9% of days out of 555 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 09:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.92% of days out of 541 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 04:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 08:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.09 19:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BTC follows the trend
50 USD al mes
-4%
1
6.1K
USD
19K
USD
81
0%
1 014
32%
62%
1.74
27.94
USD
32%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.