El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
1 014
Transacciones Rentables:
333 (32.84%)
Transacciones Irrentables:
681 (67.16%)
Mejor transacción:
4 410.40 USD
Peor transacción:
-483.50 USD
Beneficio Bruto:
66 245.64 USD (88 301 185 pips)
Pérdidas Brutas:
-37 918.93 USD (50 538 662 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (8 189.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 030.39 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
61.60%
Carga máxima del depósito:
2.88%
Último trade:
28 minutos
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
5.00
Transacciones Largas:
673 (66.37%)
Transacciones Cortas:
341 (33.63%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
27.94 USD
Beneficio medio:
198.94 USD
Pérdidas medias:
-55.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
39 (-2 788.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 788.69 USD (39)
Crecimiento al mes:
-1.70%
Pronóstico anual:
-20.65%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
613.55 USD
Máxima:
5 665.12 USD (35.57%)
Reducción relativa:
De balance:
31.96% (3 492.42 USD)
De fondos:
7.23% (125.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1014
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|38M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Mejor transacción: +4 410.40 USD
Peor transacción: -484 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 39
Beneficio máximo consecutivo: +8 189.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 788.69 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
Exness-MT5Real8
|14.61 × 59
Hi,
My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.
After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.
I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.
Hold on for me.
Regards!
