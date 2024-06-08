- Crescimento
Negociações:
1 014
Negociações com lucro:
333 (32.84%)
Negociações com perda:
681 (67.16%)
Melhor negociação:
4 410.40 USD
Pior negociação:
-483.50 USD
Lucro bruto:
66 245.64 USD (88 301 185 pips)
Perda bruta:
-37 918.93 USD (50 538 662 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (8 189.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 030.39 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
61.60%
Depósito máximo carregado:
2.88%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
5.00
Negociações longas:
673 (66.37%)
Negociações curtas:
341 (33.63%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
27.94 USD
Lucro médio:
198.94 USD
Perda média:
-55.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
39 (-2 788.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 788.69 USD (39)
Crescimento mensal:
-1.70%
Previsão anual:
-20.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
613.55 USD
Máximo:
5 665.12 USD (35.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.96% (3 492.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.23% (125.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1014
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|38M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 410.40 USD
Pior negociação: -484 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 39
Máximo lucro consecutivo: +8 189.67 USD
Máxima perda consecutiva: -2 788.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|14.61 × 59
Hi,
My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.
After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.
I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.
Hold on for me.
Regards!
Sem comentários
