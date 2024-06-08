SinaisSeções
Minh Toan Cao

BTC follows the trend

Minh Toan Cao
0 comentários
81 semanas
1 / 6.1K USD
crescimento desde 2024 -4%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 014
Negociações com lucro:
333 (32.84%)
Negociações com perda:
681 (67.16%)
Melhor negociação:
4 410.40 USD
Pior negociação:
-483.50 USD
Lucro bruto:
66 245.64 USD (88 301 185 pips)
Perda bruta:
-37 918.93 USD (50 538 662 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (8 189.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 030.39 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
61.60%
Depósito máximo carregado:
2.88%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
5.00
Negociações longas:
673 (66.37%)
Negociações curtas:
341 (33.63%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
27.94 USD
Lucro médio:
198.94 USD
Perda média:
-55.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
39 (-2 788.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 788.69 USD (39)
Crescimento mensal:
-1.70%
Previsão anual:
-20.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
613.55 USD
Máximo:
5 665.12 USD (35.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.96% (3 492.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.23% (125.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 1014
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 38M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 410.40 USD
Pior negociação: -484 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 39
Máximo lucro consecutivo: +8 189.67 USD
Máxima perda consecutiva: -2 788.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
14.61 × 59
Hi,

My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.

After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.

I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.


Hold on for me.

Regards!

Sem comentários
2025.12.25 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.9% of days out of 555 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 09:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.92% of days out of 541 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 04:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 08:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.09 19:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
