SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BTC follows the trend
Minh Toan Cao

BTC follows the trend

Minh Toan Cao
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 145%
Exness-MT5Real8
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
831
Bénéfice trades:
274 (32.97%)
Perte trades:
557 (67.03%)
Meilleure transaction:
1 317.65 USD
Pire transaction:
-483.50 USD
Bénéfice brut:
36 778.59 USD (66 108 431 pips)
Perte brute:
-27 552.89 USD (40 987 904 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (8 189.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 189.67 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
59.54%
Charge de dépôt maximale:
2.88%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.63
Longs trades:
585 (70.40%)
Courts trades:
246 (29.60%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
11.10 USD
Bénéfice moyen:
134.23 USD
Perte moyenne:
-49.47 USD
Pertes consécutives maximales:
39 (-2 788.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 788.69 USD (39)
Croissance mensuelle:
-19.55%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
613.55 USD
Maximal:
5 665.12 USD (35.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.96% (3 492.42 USD)
Par fonds propres:
7.23% (125.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 831
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 9.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 25M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 317.65 USD
Pire transaction: -484 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 39
Bénéfice consécutif maximal: +8 189.67 USD
Perte consécutive maximale: -2 788.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
14.61 × 59
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Hi,

My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.

After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.

I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.


Hold on for me.

Regards!

Aucun avis
2025.09.26 00:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 09:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 13:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 01:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 21:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.08 10:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 22:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
2025.05.04 02:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BTC follows the trend
30 USD par mois
145%
0
0
USD
17K
USD
68
0%
831
32%
60%
1.33
11.10
USD
32%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.