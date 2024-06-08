- 成長
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 014
利益トレード:
333 (32.84%)
損失トレード:
681 (67.16%)
ベストトレード:
4 410.40 USD
最悪のトレード:
-483.50 USD
総利益:
66 245.64 USD (88 301 185 pips)
総損失:
-37 923.73 USD (50 538 662 pips)
最大連続の勝ち:
17 (8 189.67 USD)
最大連続利益:
9 030.39 USD (3)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
61.60%
最大入金額:
2.88%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.00
長いトレード:
673 (66.37%)
短いトレード:
341 (33.63%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
27.93 USD
平均利益:
198.94 USD
平均損失:
-55.69 USD
最大連続の負け:
39 (-2 788.69 USD)
最大連続損失:
-2 788.69 USD (39)
月間成長:
-5.21%
年間予想:
-64.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
613.55 USD
最大の:
5 665.12 USD (35.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.96% (3 492.42 USD)
エクイティによる:
7.23% (125.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1014
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|38M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 410.40 USD
最悪のトレード: -484 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 39
最大連続利益: +8 189.67 USD
最大連続損失: -2 788.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|14.61 × 59
Hi,
My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.
After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.
I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.
Hold on for me.
Regards!
レビューなし
