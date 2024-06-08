СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BTC follows the trend
Minh Toan Cao

BTC follows the trend

Minh Toan Cao
0 отзывов
Надежность
80 недель
1 / 6.1K USD
прирост с 2024 1%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 002
Прибыльных трейдов:
333 (33.23%)
Убыточных трейдов:
669 (66.77%)
Лучший трейд:
4 410.40 USD
Худший трейд:
-483.50 USD
Общая прибыль:
66 245.64 USD (88 301 185 pips)
Общий убыток:
-36 822.18 USD (49 195 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (8 189.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 030.39 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
61.60%
Макс. загрузка депозита:
2.88%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
664 (66.27%)
Коротких трейдов:
338 (33.73%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
29.36 USD
Средняя прибыль:
198.94 USD
Средний убыток:
-55.04 USD
Макс. серия проигрышей:
39 (-2 788.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 788.69 USD (39)
Прирост в месяц:
3.86%
Годовой прогноз:
46.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
613.55 USD
Максимальная:
5 665.12 USD (35.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.96% (3 492.42 USD)
По эквити:
7.23% (125.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1002
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 29K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 39M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 410.40 USD
Худший трейд: -484 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 39
Макс. прибыль в серии: +8 189.67 USD
Макс. убыток в серии: -2 788.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
14.61 × 59
Hi,

My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.

After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.

I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.


Hold on for me.

Regards!

Нет отзывов
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.9% of days out of 555 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 09:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.92% of days out of 541 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 04:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 08:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.09 19:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.