Всего трейдов:
1 002
Прибыльных трейдов:
333 (33.23%)
Убыточных трейдов:
669 (66.77%)
Лучший трейд:
4 410.40 USD
Худший трейд:
-483.50 USD
Общая прибыль:
66 245.64 USD (88 301 185 pips)
Общий убыток:
-36 822.18 USD (49 195 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (8 189.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 030.39 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
61.60%
Макс. загрузка депозита:
2.88%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
664 (66.27%)
Коротких трейдов:
338 (33.73%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
29.36 USD
Средняя прибыль:
198.94 USD
Средний убыток:
-55.04 USD
Макс. серия проигрышей:
39 (-2 788.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 788.69 USD (39)
Прирост в месяц:
3.86%
Годовой прогноз:
46.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
613.55 USD
Максимальная:
5 665.12 USD (35.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.96% (3 492.42 USD)
По эквити:
7.23% (125.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1002
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|39M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Лучший трейд: +4 410.40 USD
Худший трейд: -484 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 39
Макс. прибыль в серии: +8 189.67 USD
Макс. убыток в серии: -2 788.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|14.61 × 59
Hi,
My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.
After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.
I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.
Hold on for me.
Regards!
50 USD в месяц
1%
1
6.1K
USD
USD
20K
USD
USD
80
0%
1 002
33%
62%
1.79
29.36
USD
USD
32%
1:100