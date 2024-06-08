SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BTC follows the trend
Minh Toan Cao

BTC follows the trend

Minh Toan Cao
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 145%
Exness-MT5Real8
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
831
Profit Trade:
274 (32.97%)
Loss Trade:
557 (67.03%)
Best Trade:
1 317.65 USD
Worst Trade:
-483.50 USD
Profitto lordo:
36 778.59 USD (66 108 431 pips)
Perdita lorda:
-27 559.29 USD (40 987 904 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (8 189.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 189.67 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
59.54%
Massimo carico di deposito:
2.88%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
585 (70.40%)
Short Trade:
246 (29.60%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
11.09 USD
Profitto medio:
134.23 USD
Perdita media:
-49.48 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-2 788.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 788.69 USD (39)
Crescita mensile:
-20.55%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
613.55 USD
Massimale:
5 665.12 USD (35.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.96% (3 492.42 USD)
Per equità:
7.23% (125.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 831
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 9.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 25M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 317.65 USD
Worst Trade: -484 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 39
Massimo profitto consecutivo: +8 189.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2 788.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
14.61 × 59
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Hi,

My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.

After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.

I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.


Hold on for me.

Regards!

Non ci sono recensioni
2025.09.26 00:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 09:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 13:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 01:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 21:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.08 10:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 22:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
2025.05.04 02:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BTC follows the trend
30USD al mese
145%
0
0
USD
17K
USD
68
0%
831
32%
60%
1.33
11.09
USD
32%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.