- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
831
Profit Trade:
274 (32.97%)
Loss Trade:
557 (67.03%)
Best Trade:
1 317.65 USD
Worst Trade:
-483.50 USD
Profitto lordo:
36 778.59 USD (66 108 431 pips)
Perdita lorda:
-27 559.29 USD (40 987 904 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (8 189.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 189.67 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
59.54%
Massimo carico di deposito:
2.88%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
585 (70.40%)
Short Trade:
246 (29.60%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
11.09 USD
Profitto medio:
134.23 USD
Perdita media:
-49.48 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-2 788.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 788.69 USD (39)
Crescita mensile:
-20.55%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
613.55 USD
Massimale:
5 665.12 USD (35.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.96% (3 492.42 USD)
Per equità:
7.23% (125.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|831
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|9.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|25M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 317.65 USD
Worst Trade: -484 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 39
Massimo profitto consecutivo: +8 189.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2 788.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|14.61 × 59
Hi,
My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.
After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.
I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.
Hold on for me.
Regards!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
145%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
68
0%
831
32%
60%
1.33
11.09
USD
USD
32%
1:100