- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 032
이익 거래:
333 (32.26%)
손실 거래:
699 (67.73%)
최고의 거래:
4 410.40 USD
최악의 거래:
-483.50 USD
총 수익:
66 245.64 USD (88 301 185 pips)
총 손실:
-39 041.47 USD (51 655 917 pips)
연속 최대 이익:
17 (8 189.67 USD)
연속 최대 이익:
9 030.39 USD (3)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
61.60%
최대 입금량:
2.88%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.80
롱(주식매수):
691 (66.96%)
숏(주식차입매도):
341 (33.04%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
26.36 USD
평균 이익:
198.94 USD
평균 손실:
-55.85 USD
연속 최대 손실:
39 (-2 788.69 USD)
연속 최대 손실:
-2 788.69 USD (39)
월별 성장률:
-11.82%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
613.55 USD
최대한의:
5 665.12 USD (35.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.96% (3 492.42 USD)
자본금별:
7.23% (125.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1032
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|37M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 410.40 USD
최악의 거래: -484 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 39
연속 최대 이익: +8 189.67 USD
연속 최대 손실: -2 788.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Hi,
My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.
After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.
I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.
Hold on for me.
Regards!
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-10%
1
6K
USD
USD
18K
USD
USD
82
0%
1 032
32%
62%
1.69
26.36
USD
USD
32%
1:100