交易:
1 009
盈利交易:
333 (33.00%)
亏损交易:
676 (67.00%)
最好交易:
4 410.40 USD
最差交易:
-483.50 USD
毛利:
66 245.64 USD (88 301 185 pips)
毛利亏损:
-37 447.75 USD (49 808 587 pips)
最大连续赢利:
17 (8 189.67 USD)
最大连续盈利:
9 030.39 USD (3)
夏普比率:
0.12
交易活动:
61.60%
最大入金加载:
2.88%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.08
长期交易:
669 (66.30%)
短期交易:
340 (33.70%)
利润因子:
1.77
预期回报:
28.54 USD
平均利润:
198.94 USD
平均损失:
-55.40 USD
最大连续失误:
39 (-2 788.69 USD)
最大连续亏损:
-2 788.69 USD (39)
每月增长:
0.70%
年度预测:
8.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
613.55 USD
最大值:
5 665.12 USD (35.57%)
相对跌幅:
结余:
31.96% (3 492.42 USD)
净值:
7.23% (125.92 USD)
Hi,
My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.
After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.
I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.
Hold on for me.
Regards!
