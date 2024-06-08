信号部分
Minh Toan Cao

BTC follows the trend

Minh Toan Cao
81
1 / 6.1K USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 -2%
Exness-MT5Real8
1:100
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。
  • 净值
  • 提取
交易:
1 009
盈利交易:
333 (33.00%)
亏损交易:
676 (67.00%)
最好交易:
4 410.40 USD
最差交易:
-483.50 USD
毛利:
66 245.64 USD (88 301 185 pips)
毛利亏损:
-37 447.75 USD (49 808 587 pips)
最大连续赢利:
17 (8 189.67 USD)
最大连续盈利:
9 030.39 USD (3)
夏普比率:
0.12
交易活动:
61.60%
最大入金加载:
2.88%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.08
长期交易:
669 (66.30%)
短期交易:
340 (33.70%)
利润因子:
1.77
预期回报:
28.54 USD
平均利润:
198.94 USD
平均损失:
-55.40 USD
最大连续失误:
39 (-2 788.69 USD)
最大连续亏损:
-2 788.69 USD (39)
每月增长:
0.70%
年度预测:
8.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
613.55 USD
最大值:
5 665.12 USD (35.57%)
相对跌幅:
结余:
31.96% (3 492.42 USD)
净值:
7.23% (125.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 1009
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 38M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 410.40 USD
最差交易: -484 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 39
最大连续盈利: +8 189.67 USD
最大连续亏损: -2 788.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
14.61 × 59
Hi,

My trading signals are based on trend following, multi-time frame analysis, and the RSI indicator that I learned from one of the top traders in Vietnam.

After three years of independent trading, I learned from this man, after that I improved my trading a lot. Now I have become a completely confident trader.

I'm sharing my trading signal, so you may follow along after a while.


Hold on for me.

Regards!

没有评论
2025.12.25 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.9% of days out of 555 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 09:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.92% of days out of 541 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 04:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 08:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.09 19:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
