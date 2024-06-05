- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
896
Kârla kapanan işlemler:
752 (83.92%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (16.07%)
En iyi işlem:
165.84 USD
En kötü işlem:
-202.80 USD
Brüt kâr:
4 731.03 USD (655 726 pips)
Brüt zarar:
-3 339.49 USD (323 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (267.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.13 USD (35)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
85.04%
Maks. mevduat yükü:
14.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.01
Alış işlemleri:
630 (70.31%)
Satış işlemleri:
266 (29.69%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
1.55 USD
Ortalama kâr:
6.29 USD
Ortalama zarar:
-23.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-457.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-457.62 USD (6)
Aylık büyüme:
10.41%
Yıllık tahmin:
126.29%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.21 USD
Maksimum:
462.34 USD (22.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.65% (462.34 USD)
Varlığa göre:
27.94% (691.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|880
|USDJPY
|10
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|CHFJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|29
|BTCUSD
|21
|GBPUSD
|-12
|CHFJPY
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|116K
|USDJPY
|4K
|BTCUSD
|212K
|GBPUSD
|-387
|CHFJPY
|222
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +165.84 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +267.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -457.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 10
|
SalmaMarkets-Live
|0.59 × 56
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
69
32%
896
83%
85%
1.41
1.55
USD
USD
28%
1:500