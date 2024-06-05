SinyallerBölümler
I Made Subrata

Punakawan

I Made Subrata
0 inceleme
Güvenilirlik
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 80%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
896
Kârla kapanan işlemler:
752 (83.92%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (16.07%)
En iyi işlem:
165.84 USD
En kötü işlem:
-202.80 USD
Brüt kâr:
4 731.03 USD (655 726 pips)
Brüt zarar:
-3 339.49 USD (323 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (267.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.13 USD (35)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
85.04%
Maks. mevduat yükü:
14.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.01
Alış işlemleri:
630 (70.31%)
Satış işlemleri:
266 (29.69%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
1.55 USD
Ortalama kâr:
6.29 USD
Ortalama zarar:
-23.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-457.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-457.62 USD (6)
Aylık büyüme:
10.41%
Yıllık tahmin:
126.29%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.21 USD
Maksimum:
462.34 USD (22.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.65% (462.34 USD)
Varlığa göre:
27.94% (691.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 880
USDJPY 10
BTCUSD 3
GBPUSD 2
CHFJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
USDJPY 29
BTCUSD 21
GBPUSD -12
CHFJPY 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 116K
USDJPY 4K
BTCUSD 212K
GBPUSD -387
CHFJPY 222
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +165.84 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +267.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -457.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LCG-Live2
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
SalmaMarkets-Live
0.59 × 56
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
2 daha fazla...
İnceleme yok
2024.12.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 10:33
No swaps are charged
2024.11.21 10:33
No swaps are charged
2024.11.13 11:08
No swaps are charged on the signal account
2024.08.13 18:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.02 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.24 14:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.07 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.05 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.05 18:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.06.05 18:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.06.05 18:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Punakawan
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
2.7K
USD
69
32%
896
83%
85%
1.41
1.55
USD
28%
1:500
