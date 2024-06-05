СигналыРазделы
I Made Subrata

Punakawan

I Made Subrata
0 отзывов
Надежность
81 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 89%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 069
Прибыльных трейдов:
893 (83.53%)
Убыточных трейдов:
176 (16.46%)
Лучший трейд:
165.84 USD
Худший трейд:
-264.97 USD
Общая прибыль:
6 516.75 USD (830 766 pips)
Общий убыток:
-4 987.78 USD (488 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (267.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
267.13 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
86.04%
Макс. загрузка депозита:
14.74%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.11
Длинных трейдов:
737 (68.94%)
Коротких трейдов:
332 (31.06%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
7.30 USD
Средний убыток:
-28.34 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-457.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-457.62 USD (6)
Прирост в месяц:
-0.02%
Годовой прогноз:
-0.24%
Алготрейдинг:
28%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.21 USD
Максимальная:
492.30 USD (15.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.65% (462.34 USD)
По эквити:
43.39% (1 108.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1047
USDJPY 16
BTCUSD 3
GBPUSD 2
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
USDJPY 34
BTCUSD 21
GBPUSD -12
CHFJPY 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 126K
USDJPY 4.7K
BTCUSD 212K
GBPUSD -387
CHFJPY 222
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +165.84 USD
Худший трейд: -265 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +267.13 USD
Макс. убыток в серии: -457.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
SalmaMarkets-Live
0.59 × 56
Exness-Real36
1.09 × 260
CapitalPointTrading-Live29
1.51 × 71
ICMarketsSC-Live25
1.66 × 41
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
еще 14...
Нет отзывов
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 20:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
