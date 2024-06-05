- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 069
Прибыльных трейдов:
893 (83.53%)
Убыточных трейдов:
176 (16.46%)
Лучший трейд:
165.84 USD
Худший трейд:
-264.97 USD
Общая прибыль:
6 516.75 USD (830 766 pips)
Общий убыток:
-4 987.78 USD (488 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (267.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
267.13 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
86.04%
Макс. загрузка депозита:
14.74%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.11
Длинных трейдов:
737 (68.94%)
Коротких трейдов:
332 (31.06%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
7.30 USD
Средний убыток:
-28.34 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-457.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-457.62 USD (6)
Прирост в месяц:
-0.02%
Годовой прогноз:
-0.24%
Алготрейдинг:
28%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.21 USD
Максимальная:
492.30 USD (15.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.65% (462.34 USD)
По эквити:
43.39% (1 108.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1047
|USDJPY
|16
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|CHFJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|USDJPY
|34
|BTCUSD
|21
|GBPUSD
|-12
|CHFJPY
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|126K
|USDJPY
|4.7K
|BTCUSD
|212K
|GBPUSD
|-387
|CHFJPY
|222
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +165.84 USD
Худший трейд: -265 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +267.13 USD
Макс. убыток в серии: -457.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 10
|
SalmaMarkets-Live
|0.59 × 56
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.51 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|1.66 × 41
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
еще 14...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
89%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
81
28%
1 069
83%
86%
1.30
1.43
USD
USD
43%
1:500