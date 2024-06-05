SegnaliSezioni
I Made Subrata

Punakawan

I Made Subrata
0 recensioni
Affidabilità
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 80%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
896
Profit Trade:
752 (83.92%)
Loss Trade:
144 (16.07%)
Best Trade:
165.84 USD
Worst Trade:
-202.80 USD
Profitto lordo:
4 731.03 USD (655 726 pips)
Perdita lorda:
-3 339.49 USD (323 782 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (267.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.13 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
85.04%
Massimo carico di deposito:
14.74%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
630 (70.31%)
Short Trade:
266 (29.69%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
1.55 USD
Profitto medio:
6.29 USD
Perdita media:
-23.19 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-457.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-457.62 USD (6)
Crescita mensile:
7.33%
Previsione annuale:
88.93%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.21 USD
Massimale:
462.34 USD (22.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.65% (462.34 USD)
Per equità:
27.94% (691.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 880
USDJPY 10
BTCUSD 3
GBPUSD 2
CHFJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
USDJPY 29
BTCUSD 21
GBPUSD -12
CHFJPY 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 116K
USDJPY 4K
BTCUSD 212K
GBPUSD -387
CHFJPY 222
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +165.84 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +267.13 USD
Massima perdita consecutiva: -457.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LCG-Live2
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
SalmaMarkets-Live
0.59 × 56
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
Non ci sono recensioni
2024.12.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 10:33
No swaps are charged
2024.11.21 10:33
No swaps are charged
2024.11.13 11:08
No swaps are charged on the signal account
2024.08.13 18:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.02 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.24 14:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.07 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.05 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.05 18:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.06.05 18:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.06.05 18:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Punakawan
30USD al mese
80%
0
0
USD
2.7K
USD
69
32%
896
83%
85%
1.41
1.55
USD
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.