- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
896
Profit Trade:
752 (83.92%)
Loss Trade:
144 (16.07%)
Best Trade:
165.84 USD
Worst Trade:
-202.80 USD
Profitto lordo:
4 731.03 USD (655 726 pips)
Perdita lorda:
-3 339.49 USD (323 782 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (267.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.13 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
85.04%
Massimo carico di deposito:
14.74%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
630 (70.31%)
Short Trade:
266 (29.69%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
1.55 USD
Profitto medio:
6.29 USD
Perdita media:
-23.19 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-457.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-457.62 USD (6)
Crescita mensile:
7.33%
Previsione annuale:
88.93%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.21 USD
Massimale:
462.34 USD (22.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.65% (462.34 USD)
Per equità:
27.94% (691.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|880
|USDJPY
|10
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|CHFJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|29
|BTCUSD
|21
|GBPUSD
|-12
|CHFJPY
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|116K
|USDJPY
|4K
|BTCUSD
|212K
|GBPUSD
|-387
|CHFJPY
|222
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +165.84 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +267.13 USD
Massima perdita consecutiva: -457.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 10
|
SalmaMarkets-Live
|0.59 × 56
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
80%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
69
32%
896
83%
85%
1.41
1.55
USD
USD
28%
1:500