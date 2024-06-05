시그널섹션
I Made Subrata

Punakawan

I Made Subrata
0 리뷰
안정성
83
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 74%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 081
이익 거래:
902 (83.44%)
손실 거래:
179 (16.56%)
최고의 거래:
165.84 USD
최악의 거래:
-442.66 USD
총 수익:
6 764.02 USD (855 488 pips)
총 손실:
-5 433.01 USD (533 108 pips)
연속 최대 이익:
35 (267.13 USD)
연속 최대 이익:
267.13 USD (35)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
86.04%
최대 입금량:
14.74%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.98
롱(주식매수):
743 (68.73%)
숏(주식차입매도):
338 (31.27%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
1.23 USD
평균 이익:
7.50 USD
평균 손실:
-30.35 USD
연속 최대 손실:
6 (-457.62 USD)
연속 최대 손실:
-457.62 USD (6)
월별 성장률:
-1.69%
연간 예측:
-18.06%
Algo 트레이딩:
28%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.21 USD
최대한의:
672.02 USD (20.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.07% (670.90 USD)
자본금별:
43.39% (1 108.25 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1059
USDJPY 16
BTCUSD 3
GBPUSD 2
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.3K
USDJPY 34
BTCUSD 21
GBPUSD -12
CHFJPY 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 106K
USDJPY 4.7K
BTCUSD 212K
GBPUSD -387
CHFJPY 222
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +165.84 USD
최악의 거래: -443 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +267.13 USD
연속 최대 손실: -457.62 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LCG-Live2
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 7
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 24
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
SalmaMarkets-Live
0.59 × 56
Exness-Real36
1.09 × 260
CapitalPointTrading-Live29
1.51 × 71
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
14 더...
리뷰 없음
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 20:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
