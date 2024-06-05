- 자본
- 축소
트레이드:
1 081
이익 거래:
902 (83.44%)
손실 거래:
179 (16.56%)
최고의 거래:
165.84 USD
최악의 거래:
-442.66 USD
총 수익:
6 764.02 USD (855 488 pips)
총 손실:
-5 433.01 USD (533 108 pips)
연속 최대 이익:
35 (267.13 USD)
연속 최대 이익:
267.13 USD (35)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
86.04%
최대 입금량:
14.74%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.98
롱(주식매수):
743 (68.73%)
숏(주식차입매도):
338 (31.27%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
1.23 USD
평균 이익:
7.50 USD
평균 손실:
-30.35 USD
연속 최대 손실:
6 (-457.62 USD)
연속 최대 손실:
-457.62 USD (6)
월별 성장률:
-1.69%
연간 예측:
-18.06%
Algo 트레이딩:
28%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.21 USD
최대한의:
672.02 USD (20.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.07% (670.90 USD)
자본금별:
43.39% (1 108.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1059
|USDJPY
|16
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|CHFJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|USDJPY
|34
|BTCUSD
|21
|GBPUSD
|-12
|CHFJPY
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|106K
|USDJPY
|4.7K
|BTCUSD
|212K
|GBPUSD
|-387
|CHFJPY
|222
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 24
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 10
|
SalmaMarkets-Live
|0.59 × 56
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.51 × 71
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
