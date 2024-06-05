SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Punakawan
I Made Subrata

Punakawan

I Made Subrata
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
82 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 66%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 073
Gewinntrades:
895 (83.41%)
Verlusttrades:
178 (16.59%)
Bester Trade:
165.84 USD
Schlechtester Trade:
-442.66 USD
Bruttoprofit:
6 650.77 USD (844 167 pips)
Bruttoverlust:
-5 431.56 USD (532 964 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (267.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
267.13 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
86.04%
Max deposit load:
14.74%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.81
Long-Positionen:
740 (68.97%)
Short-Positionen:
333 (31.03%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-457.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-457.62 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-2.02%
Jahresprognose:
-24.49%
Algo-Trading:
28%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.21 USD
Maximaler:
672.02 USD (20.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.07% (670.90 USD)
Kapital:
43.39% (1 108.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1051
USDJPY 16
BTCUSD 3
GBPUSD 2
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
USDJPY 34
BTCUSD 21
GBPUSD -12
CHFJPY 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 95K
USDJPY 4.7K
BTCUSD 212K
GBPUSD -387
CHFJPY 222
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +165.84 USD
Schlechtester Trade: -443 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +267.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -457.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LCG-Live2
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 7
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
SalmaMarkets-Live
0.59 × 56
Exness-Real36
1.09 × 260
CapitalPointTrading-Live29
1.51 × 71
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
noch 14 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 20:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Punakawan
30 USD pro Monat
66%
0
0
USD
2.2K
USD
82
28%
1 073
83%
86%
1.22
1.14
USD
43%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.