I Made Subrata

Punakawan

I Made Subrata
0 avis
Fiabilité
69 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 80%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
895
Bénéfice trades:
752 (84.02%)
Perte trades:
143 (15.98%)
Meilleure transaction:
165.84 USD
Pire transaction:
-202.80 USD
Bénéfice brut:
4 731.03 USD (655 726 pips)
Perte brute:
-3 332.30 USD (322 708 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (267.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
267.13 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
85.04%
Charge de dépôt maximale:
14.74%
Dernier trade:
57 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.03
Longs trades:
630 (70.39%)
Courts trades:
265 (29.61%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
1.56 USD
Bénéfice moyen:
6.29 USD
Perte moyenne:
-23.30 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-457.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-457.62 USD (6)
Croissance mensuelle:
8.40%
Prévision annuelle:
101.94%
Algo trading:
32%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.21 USD
Maximal:
462.34 USD (22.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.65% (462.34 USD)
Par fonds propres:
27.94% (691.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 880
USDJPY 9
BTCUSD 3
GBPUSD 2
CHFJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
USDJPY 36
BTCUSD 21
GBPUSD -12
CHFJPY 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 116K
USDJPY 5K
BTCUSD 212K
GBPUSD -387
CHFJPY 222
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +165.84 USD
Pire transaction: -203 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +267.13 USD
Perte consécutive maximale: -457.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LCG-Live2
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
SalmaMarkets-Live
0.59 × 56
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
Aucun avis
2024.12.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 10:33
No swaps are charged
2024.11.21 10:33
No swaps are charged
2024.11.13 11:08
No swaps are charged on the signal account
2024.08.13 18:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.02 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.24 14:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.07 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.05 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.05 18:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.06.05 18:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.06.05 18:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Punakawan
30 USD par mois
80%
0
0
USD
2.7K
USD
69
32%
895
84%
85%
1.41
1.56
USD
28%
1:500
