交易:
1 069
盈利交易:
893 (83.53%)
亏损交易:
176 (16.46%)
最好交易:
165.84 USD
最差交易:
-264.97 USD
毛利:
6 516.75 USD (830 766 pips)
毛利亏损:
-4 987.78 USD (488 587 pips)
最大连续赢利:
35 (267.13 USD)
最大连续盈利:
267.13 USD (35)
夏普比率:
0.07
交易活动:
86.04%
最大入金加载:
14.74%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.11
长期交易:
737 (68.94%)
短期交易:
332 (31.06%)
利润因子:
1.31
预期回报:
1.43 USD
平均利润:
7.30 USD
平均损失:
-28.34 USD
最大连续失误:
6 (-457.62 USD)
最大连续亏损:
-457.62 USD (6)
每月增长:
2.61%
年度预测:
31.65%
算法交易:
28%
结余跌幅:
绝对:
5.21 USD
最大值:
492.30 USD (15.11%)
相对跌幅:
结余:
20.65% (462.34 USD)
净值:
43.39% (1 108.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1047
|USDJPY
|16
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|CHFJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|USDJPY
|34
|BTCUSD
|21
|GBPUSD
|-12
|CHFJPY
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|126K
|USDJPY
|4.7K
|BTCUSD
|212K
|GBPUSD
|-387
|CHFJPY
|222
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +165.84 USD
最差交易: -265 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +267.13 USD
最大连续亏损: -457.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 10
|
SalmaMarkets-Live
|0.59 × 56
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.51 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|1.66 × 41
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
