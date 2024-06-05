- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 069
利益トレード:
893 (83.53%)
損失トレード:
176 (16.46%)
ベストトレード:
165.84 USD
最悪のトレード:
-264.97 USD
総利益:
6 516.75 USD (830 766 pips)
総損失:
-4 987.78 USD (488 587 pips)
最大連続の勝ち:
35 (267.13 USD)
最大連続利益:
267.13 USD (35)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
86.04%
最大入金額:
14.74%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.11
長いトレード:
737 (68.94%)
短いトレード:
332 (31.06%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
1.43 USD
平均利益:
7.30 USD
平均損失:
-28.34 USD
最大連続の負け:
6 (-457.62 USD)
最大連続損失:
-457.62 USD (6)
月間成長:
11.48%
年間予想:
139.26%
アルゴリズム取引:
28%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.21 USD
最大の:
492.30 USD (15.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.65% (462.34 USD)
エクイティによる:
43.39% (1 108.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1047
|USDJPY
|16
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|CHFJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|USDJPY
|34
|BTCUSD
|21
|GBPUSD
|-12
|CHFJPY
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|126K
|USDJPY
|4.7K
|BTCUSD
|212K
|GBPUSD
|-387
|CHFJPY
|222
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +165.84 USD
最悪のトレード: -265 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +267.13 USD
最大連続損失: -457.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 10
|
SalmaMarkets-Live
|0.59 × 56
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.51 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|1.66 × 41
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
