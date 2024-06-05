- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 069
Negociações com lucro:
893 (83.53%)
Negociações com perda:
176 (16.46%)
Melhor negociação:
165.84 USD
Pior negociação:
-264.97 USD
Lucro bruto:
6 516.75 USD (830 766 pips)
Perda bruta:
-4 987.78 USD (488 587 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (267.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
267.13 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
86.04%
Depósito máximo carregado:
14.74%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.11
Negociações longas:
737 (68.94%)
Negociações curtas:
332 (31.06%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.43 USD
Lucro médio:
7.30 USD
Perda média:
-28.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-457.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-457.62 USD (6)
Crescimento mensal:
4.71%
Previsão anual:
57.13%
Algotrading:
28%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.21 USD
Máximo:
492.30 USD (15.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.65% (462.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.39% (1 108.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1047
|USDJPY
|16
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|CHFJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.5K
|USDJPY
|34
|BTCUSD
|21
|GBPUSD
|-12
|CHFJPY
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|126K
|USDJPY
|4.7K
|BTCUSD
|212K
|GBPUSD
|-387
|CHFJPY
|222
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +165.84 USD
Pior negociação: -265 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +267.13 USD
Máxima perda consecutiva: -457.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live03
|0.50 × 10
|
SalmaMarkets-Live
|0.59 × 56
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.51 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|1.66 × 41
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
14 mais ...
