SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Punakawan
I Made Subrata

Punakawan

I Made Subrata
0 comentários
Confiabilidade
81 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 89%
SalmaMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 069
Negociações com lucro:
893 (83.53%)
Negociações com perda:
176 (16.46%)
Melhor negociação:
165.84 USD
Pior negociação:
-264.97 USD
Lucro bruto:
6 516.75 USD (830 766 pips)
Perda bruta:
-4 987.78 USD (488 587 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (267.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
267.13 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
86.04%
Depósito máximo carregado:
14.74%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.11
Negociações longas:
737 (68.94%)
Negociações curtas:
332 (31.06%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.43 USD
Lucro médio:
7.30 USD
Perda média:
-28.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-457.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-457.62 USD (6)
Crescimento mensal:
4.71%
Previsão anual:
57.13%
Algotrading:
28%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.21 USD
Máximo:
492.30 USD (15.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.65% (462.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.39% (1 108.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1047
USDJPY 16
BTCUSD 3
GBPUSD 2
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.5K
USDJPY 34
BTCUSD 21
GBPUSD -12
CHFJPY 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 126K
USDJPY 4.7K
BTCUSD 212K
GBPUSD -387
CHFJPY 222
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +165.84 USD
Pior negociação: -265 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +267.13 USD
Máxima perda consecutiva: -457.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
SalmaMarkets-Live
0.59 × 56
Exness-Real36
1.09 × 260
CapitalPointTrading-Live29
1.51 × 71
ICMarketsSC-Live25
1.66 × 41
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
14 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 20:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Punakawan
30 USD por mês
89%
0
0
USD
2.6K
USD
81
28%
1 069
83%
86%
1.30
1.43
USD
43%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.