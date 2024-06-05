SeñalesSecciones
I Made Subrata

Punakawan

I Made Subrata
0 comentarios
Fiabilidad
81 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 89%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 069
Transacciones Rentables:
893 (83.53%)
Transacciones Irrentables:
176 (16.46%)
Mejor transacción:
165.84 USD
Peor transacción:
-264.97 USD
Beneficio Bruto:
6 516.75 USD (830 766 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 987.78 USD (488 587 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (267.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
267.13 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
86.04%
Carga máxima del depósito:
14.74%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.11
Transacciones Largas:
737 (68.94%)
Transacciones Cortas:
332 (31.06%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
1.43 USD
Beneficio medio:
7.30 USD
Pérdidas medias:
-28.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-457.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-457.62 USD (6)
Crecimiento al mes:
4.71%
Pronóstico anual:
57.13%
Trading algorítmico:
28%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.21 USD
Máxima:
492.30 USD (15.11%)
Reducción relativa:
De balance:
20.65% (462.34 USD)
De fondos:
43.39% (1 108.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1047
USDJPY 16
BTCUSD 3
GBPUSD 2
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.5K
USDJPY 34
BTCUSD 21
GBPUSD -12
CHFJPY 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 126K
USDJPY 4.7K
BTCUSD 212K
GBPUSD -387
CHFJPY 222
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +165.84 USD
Peor transacción: -265 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +267.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -457.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
SalmaMarkets-Live
0.59 × 56
Exness-Real36
1.09 × 260
CapitalPointTrading-Live29
1.51 × 71
ICMarketsSC-Live25
1.66 × 41
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
otros 14...
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 20:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
