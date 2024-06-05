- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
838
Kârla kapanan işlemler:
402 (47.97%)
Zararla kapanan işlemler:
436 (52.03%)
En iyi işlem:
104.96 USD
En kötü işlem:
-41.44 USD
Brüt kâr:
2 884.26 USD (157 382 pips)
Brüt zarar:
-2 039.48 USD (158 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (48.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
99.11%
Maks. mevduat yükü:
54.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.29
Alış işlemleri:
404 (48.21%)
Satış işlemleri:
434 (51.79%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
7.17 USD
Ortalama zarar:
-4.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-134.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-134.35 USD (7)
Aylık büyüme:
2.50%
Yıllık tahmin:
30.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.22 USD
Maksimum:
134.35 USD (21.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.01% (134.35 USD)
Varlığa göre:
35.70% (222.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|838
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|845
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.96 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +48.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰
✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history
Regard,
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
173%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
81
100%
838
47%
99%
1.41
1.01
USD
USD
36%
1:500