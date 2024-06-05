SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Nanacuanglory GBP Hedgefund24
Slamet Riadi

Nanacuanglory GBP Hedgefund24

Slamet Riadi
0 inceleme
Güvenilirlik
81 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 173%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
838
Kârla kapanan işlemler:
402 (47.97%)
Zararla kapanan işlemler:
436 (52.03%)
En iyi işlem:
104.96 USD
En kötü işlem:
-41.44 USD
Brüt kâr:
2 884.26 USD (157 382 pips)
Brüt zarar:
-2 039.48 USD (158 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (48.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
99.11%
Maks. mevduat yükü:
54.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.29
Alış işlemleri:
404 (48.21%)
Satış işlemleri:
434 (51.79%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
7.17 USD
Ortalama zarar:
-4.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-134.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-134.35 USD (7)
Aylık büyüme:
2.50%
Yıllık tahmin:
30.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.22 USD
Maksimum:
134.35 USD (21.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.01% (134.35 USD)
Varlığa göre:
35.70% (222.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 838
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 845
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.96 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +48.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰

✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history

Regard, 
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
İnceleme yok
2025.05.07 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 20:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 20:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 02:52
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.97% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 09:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 08:45
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.99% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 08:43
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.72% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 09:52
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.74% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.02 23:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 21:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 15:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
