시그널 / MetaTrader 4 / Nanacuanglory GBP Hedgefund24
Slamet Riadi

Nanacuanglory GBP Hedgefund24

Slamet Riadi
0 리뷰
안정성
96
0 / 0 USD
월별 87 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 215%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
980
이익 거래:
480 (48.97%)
손실 거래:
500 (51.02%)
최고의 거래:
104.96 USD
최악의 거래:
-41.44 USD
총 수익:
3 276.11 USD (185 194 pips)
총 손실:
-2 239.59 USD (176 665 pips)
연속 최대 이익:
4 (64.48 USD)
연속 최대 이익:
116.80 USD (2)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
99.11%
최대 입금량:
54.54%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
7.72
롱(주식매수):
478 (48.78%)
숏(주식차입매도):
502 (51.22%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
1.06 USD
평균 이익:
6.83 USD
평균 손실:
-4.48 USD
연속 최대 손실:
7 (-134.35 USD)
연속 최대 손실:
-134.35 USD (7)
월별 성장률:
4.33%
연간 예측:
52.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.22 USD
최대한의:
134.35 USD (21.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.01% (134.35 USD)
자본금별:
35.70% (222.01 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 980
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 8.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +104.96 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +64.48 USD
연속 최대 손실: -134.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰

✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history

Regard, 
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
리뷰 없음
2025.12.10 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 20:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 20:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 02:52
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.97% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 09:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 08:45
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.99% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 08:43
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.72% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 09:52
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.74% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.02 23:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 21:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 15:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.