- 자본
- 축소
트레이드:
980
이익 거래:
480 (48.97%)
손실 거래:
500 (51.02%)
최고의 거래:
104.96 USD
최악의 거래:
-41.44 USD
총 수익:
3 276.11 USD (185 194 pips)
총 손실:
-2 239.59 USD (176 665 pips)
연속 최대 이익:
4 (64.48 USD)
연속 최대 이익:
116.80 USD (2)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
99.11%
최대 입금량:
54.54%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
7.72
롱(주식매수):
478 (48.78%)
숏(주식차입매도):
502 (51.22%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
1.06 USD
평균 이익:
6.83 USD
평균 손실:
-4.48 USD
연속 최대 손실:
7 (-134.35 USD)
연속 최대 손실:
-134.35 USD (7)
월별 성장률:
4.33%
연간 예측:
52.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.22 USD
최대한의:
134.35 USD (21.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.01% (134.35 USD)
자본금별:
35.70% (222.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|980
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|8.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +104.96 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +64.48 USD
연속 최대 손실: -134.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
🇮🇩 Indonesian Smart Trader 🇮🇩
💰NanaCuanGlory aka NCG💰
✅ Best smart strategic for trading GBPUSD only
✅ Optimalized setting EA NanaCuanGlory for maximalized profit
✅ Using smart strategy buy and sell but you can see the drawdown history running
✅ Automatic on 24 hour
✅ Not add deposits under any circumstances to cover fake drawdowns history
Regard,
NanaCuanGlory 🇮🇩
For any Bussiness chat :
